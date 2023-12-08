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Любого ли человека можно научить рисовать? Поговорили с художницей о тонкостях искусства

08 декабря 2023 08:37
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Век искусственного интеллекта, когда компьютер может все нарисовать за вас, а графический дизайн стал одной из самых востребованных профессий, все больше ценится простой рисунок. Ведь в нем есть самое главное – душа художника.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Гаврилович, художник.

Юрий Царев, ведущий:
В ваших рисунках есть частичка детства. Как вам это удается?

Любого ли человека можно научить рисовать? Поговорили с художницей о тонкостях искусства-1

Елена Гаврилович, художник:
Детскость – это непосредственность. Я думала, как сохранить эту детскую непосредственность, чтобы не навязывать что-то классическое, техническое.

Юлия Самусенко, ведущая:
Любого ли человека можно научить рисовать?

Елена Гаврилович:
Однозначно – нет. Научить чисто техническим приемам, классическим моментам – да, можно. Но этот человек будет рисовать правильно технически, но без души. Дар, который дается свыше, там все заложено – эмоции, чувства, энергетика, что-то невероятное.

Подробности в видео.

# Художники Минска # общество # Елена Гаврилович # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Фотофакт

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