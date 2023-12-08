Любого ли человека можно научить рисовать? Поговорили с художницей о тонкостях искусства

Век искусственного интеллекта, когда компьютер может все нарисовать за вас, а графический дизайн стал одной из самых востребованных профессий, все больше ценится простой рисунок. Ведь в нем есть самое главное – душа художника.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Гаврилович, художник.

Юрий Царев, ведущий:

В ваших рисунках есть частичка детства. Как вам это удается?