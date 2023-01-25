В детстве мечтала стать актрисой. Поговорили со столичной художницей и дизайнером

Новости Беларуси. Ее визитная карточка – пузатые красные трамваи, которые в разное время года мчат по живописным улицам Минска. А хобби – необычные кадры городской архитектуры. Знакомьтесь – художница и фотограф, а также человек вот уже более полувека влюбленный в родную столицу, Алла Лагун. Мы встретились в кофейне на площади Победы неслучайно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алла Лагун, художник, дизайнер, фотограф:

Когда я поступила, я была такая счастливая, наверное, самая счастливая за всю свою жизнь. Помню эту площадь, как я еду в автобусе и мне хочется всем сказать, что я поступила, я будущий художник. Так Алла стала студенткой государственного театрально-художественного института. Правда, ее творческая история началась чуть раньше, на родине Шагала. От витебского театра имени Якуба Коласа до минского Купаловского: мама нашей героини была актрисой, поэтому детство проходило в гримерных и на театральных подмостках.

Алла Лагун:

Я многие спектакли знала наизусть, потому что я росла в закулисье, я тоже была актрисой, когда я маме сказала в 7 классе, что пойду в театральное. Она сказала, что ни в коем случае. Но она заметила, что я имею способности к рисованию. Она тихонько меня направляла, ходила знакомиться с художниками, смотрела, как работают. То есть подготовка шла, мама мне журналы импортные выписывала, я смотрела, как там работают. В свои 15 будущая художница из витебчанки превратилась в минчанку: семья переехала жить в столицу. Но первые впечатления от Минска свежи в памяти до сих пор.

Алла Лагун:

Я жила в старом городе, именно в старом, где Немига. Мы жили в старом дворике. Все было красивое, тихое, заросшее. Помню хорошо этот дом, ему, наверное, лет 200. Мне очень нравилось. Это мне 9 лет было. А второй раз приехали на гастроли, когда мне 15 лет было, жили на площади Победы. В хорошей министерской квартире. Для меня после витебской коммуналки это были хоромы, я была королевой. К слову, Алла Лагун наша коллега: художником-постановщиком в Белтелерадиокомпании она проработала всю свою сознательную жизнь.

Алла Лагун:

Как только закончила институт театрально-художественный, у меня было отделение интерьер и оборудование, то есть больше по архитектуре была художником. Поэтому когда попала на телевидение, для меня постановочные программы с декорациями – это было то, что надо. Это было мое, я получала огромное удовольствие в этом процессе. На фильмах работала художником-постановщиком, иногда по костюмам, время было веселое. Но чтобы я занималась живописью, рисовала как художники – нет. Оно и понятно: большой отдел, серьезные проекты, известные телеведущие, именитые актеры и популярные исполнители.

Алла Лагун:

Леонтьев молодой был, мы ему сделали огромный концерт, я там была художником. Антонов часто у нас записывался, Долина приезжала, она только начинала свою карьеру. Еще Кузьмин, я с ним познакомилась, мы мило поговорили, они как раз в тот день поменяли название своей группы, тогда он ко мне подошел, спрашивал, как вы это делаете, как титры пишете. А мне подружка еще сказала: не флиртуй, будь осторожна. Посчастливилось нашей героине и объехать со съемочной группой всю Беларусь, а также принять участие в оформлении музея телерадиокомпании.

Алла Лагун:

Это мои фотографии личные, это я снимала на проектах, ходила специально для этого музея, была детская программа «Пятерочка», «Звездные танцы». До этого у меня еще был проект «Спявае душа», я на нем проработала 5 лет, есть что вспомнить, романтика, разъезды по всей Беларуси, знакомство с национальной культурой Беларуси, ансамбли, песни, танцы. Все это мы снимали, делали интересные программы. Первый клип для детского Евровидения, проект «Планета Арт», промо-ролики – ценный специалист была нарасхват. Алла Лагун:

Еще один был проект, зимние промо-ролики новогодние, тоже работала главным художником. Сейчас вспомню – вздрогну, потому что это мороз, жодинский БелАЗ, их полигон. Было интересно, но сложно. Примерно в то же время начался и роман с фотоаппаратом. Поэтому альбомы художницы пестрят не только рабочими фото, но и неожиданными ракурсами Минска.

Алла Лагун:

У меня есть мечта – сделать фотовыставку. У меня большой набор фотографий черно-белого Минска, они интересные, необычные. Но вернемся к трамваям. Их в разном формате сегодня можно увидеть в самых крупных столичных галереях. Алла Лагун:

Они у меня через лес катаются, где-то в городской среде. У каждого своя жизнь. Где-то праздничные с фейерверками. То есть они в разной среде, они душевные, в них есть тепло, каждый видит свое настроение. Их покупают и часто дарят. Откуда привязанность именно к этому виду общественного транспорта? Все просто – из детства. Алла Лагун:

Зима, холод, Витебск, мне лет пять, мама меня куда-то везет, народа полно в трамвае, меня посадили с краю, мне это не нравится, я хочу к окну, как я кричала, я помню свой крик. Меня не пускают к окну, мне надо видеть, оно заморожено. Я любила делать дырочку и видеть. Художник уже жил. Есть у Аллы Лагун на этот счет даже интересная философская идея. Алла Лагун:

Трамвай символизирует не что иное, как судьбу и жизненный путь, символ времени и бесконечного движения. Движение к солнечному свету, то есть это преодоление трудностей. Творчество художника и дизайнера высоко оценили в соцсетях. Теперь Алла еще и блогер: она ведет группу по современному искусству и делится с подписчиками своими новыми шедеврами. На которых расцветают луга и радуют яркие букеты на столе, а еще плещется море и взмывают ввысь улыбающиеся ангелочки.