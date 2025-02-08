Искусство без границ – художник-монументалист создал рельефные картины для незрячих

Алина Трус, корреспондент:
Искусство безгранично. Его не всегда важно видеть или слышать. Самое главное – чувствовать и ощущать. Именно об этом арт-проект именитого художника-монументалиста Василия Зенько.
Алина Трус, корреспондент:
Искусство безгранично. Его не всегда важно видеть или слышать. Самое главное – чувствовать и ощущать. Именно об этом арт-проект именитого художника-монументалиста Василия Зенько.
Более 20 рельефных работ. Такая особенность делает творчество близким абсолютно для всех. Люди с нарушениями зрения могут в полной мере насладиться удивительными работами мастера. О реализация идей доступного искусства впервые задумался Василий Зинько. Художник объединил живопись с образностью природы и каноничностью архитектуры. А дополнили картины строки из стихотворений Алеся Рязанова и Максима Богдановича, переведенные на шрифт Брайля. С этим помогла любительница искусства Мария. Девушка еще в детстве потеряла зрение, поэтому работа с точечной азбукой для нее не оказалась сложной.
Василий Зенько, художник, автор арт-проекта, председатель секции монументально-декоративного искусства Белорусского союза художников:
Я наблюдал, как незрячий зритель воспринимает картины, какие-то для себя делал заметки. В то же время Мария мне очень много помогала. Она у меня как экзаменатор. То есть я сделал картину, я показывал ей, правильно ли я написал текст, как она воспринимает этот холст, насколько сложно или насколько просто, советовался с ней. Можно сказать, что это такой чуть-чуть совместный проект.
Задумку сразу оценили зрители. Такой подход к творчеству стал настоящим открытием. Положительный отклик вдохновил на создание новых картин.
Мария Себекина, преподаватель филиала для незрячих и слабовидящих детей детской музыкальной школы искусств № 19 г. Минска:
Сама идея очень замечательная, потому что зачастую незрячим очень не хватает тактильной графической информации в целом. И такие картины помогают осваивать окружающее пространство, представление о мире. Ну, что мы представляем, когда идем на художественную выставку? Картина. Хорошо, картина. Картину что можно? Ну, смотреть на нее. Часто написано «руками не трогай», под стеклом, к примеру. Как выяснилось, можно создавать картины, которые можно и даже нужно трогать.
Подробности в видео.