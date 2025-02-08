Искусство без границ – художник-монументалист создал рельефные картины для незрячих

Алина Трус, корреспондент: Искусство безгранично. Его не всегда важно видеть или слышать. Самое главное – чувствовать и ощущать. Именно об этом арт-проект именитого художника-монументалиста Василия Зенько.

Более 20 рельефных работ. Такая особенность делает творчество близким абсолютно для всех. Люди с нарушениями зрения могут в полной мере насладиться удивительными работами мастера. О реализация идей доступного искусства впервые задумался Василий Зинько. Художник объединил живопись с образностью природы и каноничностью архитектуры. А дополнили картины строки из стихотворений Алеся Рязанова и Максима Богдановича, переведенные на шрифт Брайля. С этим помогла любительница искусства Мария. Девушка еще в детстве потеряла зрение, поэтому работа с точечной азбукой для нее не оказалась сложной.

Василий Зенько, художник, автор арт-проекта, председатель секции монументально-декоративного искусства Белорусского союза художников:

Я наблюдал, как незрячий зритель воспринимает картины, какие-то для себя делал заметки. В то же время Мария мне очень много помогала. Она у меня как экзаменатор. То есть я сделал картину, я показывал ей, правильно ли я написал текст, как она воспринимает этот холст, насколько сложно или насколько просто, советовался с ней. Можно сказать, что это такой чуть-чуть совместный проект.

Задумку сразу оценили зрители. Такой подход к творчеству стал настоящим открытием. Положительный отклик вдохновил на создание новых картин.