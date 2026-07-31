Мобильные рабочие группы контролируют ход жатвы во всех регионах Беларуси

По поручению Президента мобильные рабочие группы контролируют ход жатвы во всех регионах. В их состав вошли представители прокуратуры, Комитета госконтроля, МВД, Минсельхозпрода и местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – оперативно выявлять и устранять проблемы, мешающие сбору урожая. В хозяйствах Смолевичского района проверяют технику, сохранность топлива и удобрений, соблюдение технологий и пожарную безопасность. Здесь в этом году аграрии засеяли зерновыми озимыми культурами 22 тысячи гектаров – урожайность выше прошлогодней.

Виктор Чайковский, заместитель начальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Минской области: В одной из сельскохозяйственных организаций Смолевичского района установлено, что в ходе уборки урожая комбайном не использовались стеблеподъемники, что приводит к значительным потерям урожая при уборке. По данному факту была приостановлена работа данного комбайна. Сельскохозяйственной организацией оперативно устранены все нарушения, и комбайн продолжил свою работу в полях.

Павел Мойсак, прокурор Смолевичского района:

В ходе настоящего мониторинга установлены на отдельных предприятиях факты хищения топлива. По фактам хищения топлива в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел работают с лицами, возможно, причастными к совершению хищения топлива. Будет дана окончательная юридическая оценка действиям виновного лица и будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

При незначительных недочетах аграриям дают рекомендации, при серьезных нарушениях принимают меры по закону. Работа групп продолжится до конца уборочной – их цель не проверка, а практическая помощь, чтобы собрать урожай без потерь.