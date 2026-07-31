Развитие АПК и продовольственная безопасность: Лукашенко работает в Березовском районе

Рабочая поездка Президента в Брестскую область продолжается. Сегодня, 31 июля, Александр Лукашенко работает в Березовском районе. В центре внимания – развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из точек маршрута стало сельхозпредприятие холдинга «Савушкин продукт». Это ключевое звено интегрированной структуры. Вместе с филиалом «Савушкин Луч» в нее входят еще три крупных хозяйства, а переработку сырья обеспечивают 8 современных производственных площадок. Такой подход позволяет выстроить полный цикл – от поля до прилавка – и гарантировать высокое качество продукции.

Особую роль в этой системе играет Березовская производственная площадка. Здесь выпускают полутвердые и сливочные сыры, а также глазированные сырки. Ежедневно на переработку поступает около 1700 тонн молока. Кроме того, предприятие располагает передовым машинным комплексом.

Главе государства также представили образцы отечественных пресс‑подборщиков. В том числе – уникальный экспериментальный пресс‑подборщик, разработанный белорусскими предприятиями в рамках производственной кооперации. Он сделан по поручению Президента. Уровень локализации составляет 82 %. Усовершенствованная модель отличается высокой производительностью: плотность прессования достигает 622 килограммов на кубический метр.