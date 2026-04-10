Как политики попадают в «партию войны»? Рассказал Вадим Гигин

Григорий Азарёнок, СТВ:

Сейчас все политологи и эксперты рассуждают о международных делах, международном праве и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что есть некая партия мира, в которую входят все нормальные, адекватные люди, которую, безусловно, возглавляет, я бы сказал, наш Президент, потому что убивать хуже, чем не убивать. Жить и любить и работать лучше, чем кого-то грабить, взрывать.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Давайте вспомним заповеди, которые были дарованы Моисею, к которым постоянно Христос обращался. «Не уби» – одна из них.

Григорий Азарёнок:

«Не уби, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего» и так далее. Очень много всего правильного и нужного написано. Секрет счастья простой. А кто тогда в партии войны? Как это все закручивают? Как это все организуют?

Вадим Гигин:

Я бы сказал, что есть два типа политиков, которые в это попадают. Есть такие люди, которые движимы злым умыслом, наживой какой-то, самолюбованием, возможно. И вторые, которые где-то из благих побуждений попадают в эту ловушку. Очень хорошо это показано на примере Первой мировой войны, а со Второй мировой войны сложнее. Там был четкий злой умысел Гитлера, который буквально как воронку затягивал Европу и потом весь мир. Что касается Первой мировой войны видно, как эти благообразные короли, императоры, которые были в родственных чувствах друг с другом и даже похожи.

Кузен Никки, кузен Вилли, Георг V. Они все очень похожи, и в переписке все родственники, двоюродные, троюродные, ну тут французская республика еще есть, там Италия, там Османская империя. Вот вроде бы такое торжество прогресса, им все увлечены прогрессом. Кажется, что человечество движется и это пик развития, модерн, искусство, буквально взрыв. В России серебряный век.

И вдруг разрастается война. Когда она закончится, европейцы будут как «ошалелые» стоять и не понимать, а как мы поубивали 10 миллионов человек. Россия же инициировала эти гаагские конференции о правилах войны. Вот кажется, что к Рождеству 2014 года все будет закончено. А это превратилось в огромную мировую бойню. Вот еще один тип того, как это происходит. Я думаю, что с той поры не многое поменялось.

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