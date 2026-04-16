Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Еще с 2001 года мы видели, как подводит американцев техника, когда произошли знаменитые теракты со взрывом по башням Всемирного торгового центра. Тогда было доказано, что они делали ставку на технические средства разведки и здесь проиграли. Агентурное было замазано. Донесения были о готовящемся теракте, но больше надеялись на технику. Почему я перевожу на эту ситуацию? Потому что на сегодняшний день они начинают доверять только искусственному интеллекту. Он делал все задачи, отрабатывал агрессию.

Они признают, что искусственный интеллект ввел, как говорится, все данные, кроме одного. Он, оказывается, не рассчитывает на морально-психологическое состояние населения. Буквально что-то одно не внеси, не дай этому и все. Получается вся операция спланированная насмарку. В этом плане может быть до них когда-нибудь дойдет, что человеческий фактор на сегодняшний день важен. Также и техника и оружие. Все важно. Но морально-психологический фактор никто никогда не отменял. Пускай даже 300 спартанцев вспомнят.

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