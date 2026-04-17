В общерусской цивилизации больше дано прав человеку, чем на Западе – Лущ

Григорий Азарёнок, СТВ:

Сакраментальный вопрос, но звучит просто как набат, как приговор: «Убили человека, какие у него права?». Какие права у 200 девочек в школе в Минабе и больше тысячи жертв гражданских в Иране? Какие права у детей Сербии, которых вы бомбили, вот мы сейчас очередную годовщину?

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Тысячи жертв по всему миру. Почему про них никто не говорит? Почему мировая общественность молчит? Честный, откровенный разговор Президента. Впрочем, как всегда. Но сейчас особенно, мне кажется, важно, донести эту позицию. Запад в целом, как цивилизация, как система, большой конгломерат, мировой игрок, он отменил право на жизнь человека. Оно больше не является ценностью. В этом смысле и у нас, в Республике Беларусь, и в России, в нашей общерусской цивилизации, гораздо больше, действительно, прав человеку дано. Главное право дано – у нас ценится человеческая жизнь.

Какие бы сложные политические испытания не происходили последние 30 лет суверенного пути развития, и сколько уже этих волн накатывало, и как было непросто, но все равно приверженность вот этому, в хорошем правильном смысле, человеколюбию, христианской по-настоящему подлинной традиции, в основе которой «Бог – есть любовь». И самое главное – человекоориентированность. Вот это важнейшая сегодня ценность. Это отличает человека и всю цивилизацию от животного некого состояния, от античеловека, с чем мы сегодня и ведем борьбу.

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