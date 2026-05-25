Дипведомства ЕС пытались организовать сомнительное мероприятие в Витебске – подробности

Представители дипломатических ведомств Европейского союза попытались организовать сомнительное мероприятие в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они хотели собрать бизнес-круги под видом экономического сотрудничества. Вот только повышенный интерес европейских еврогостей оборачивается для наших предприятий и бизнеса не новыми контрактами, а сначала сбором информации на таких посиделках, а потом и очередным пакетом санкции, где фигурируют самые разные кампании. Вот и в Витебске была попытка провести якобы форум. Однако мероприятие не было согласовано. Тем не менее дипломаты все равно собрались под предлогом невинной прогулки по городу. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок встретил эту группу, однако даже представляться еврочиновники отказались.

– Скажите, пожалуйста, может быть, все-таки скажете, где представители дипломатических миссий?

– Нет здесь дипломатических миссий, сколько вам говорить.

– Зачем было врать?

– Дело не во вранье.

– Ну вранье. Я спросил, есть дипломаты. Нет дипломатов. Просто экскурсия. Вранье, чистой воды вранье. Как в Европе принято, да? Тем не менее нашему журналисту удалось задать ряд вопросов представителю стран, которые вводят против нас санкции.

– Прошу прощения, вы не представитель шведского посольства? Мы знаем, что наша страна очень красивая, но тем не менее она была бы еще красивее, если бы не было европейских санкций. Вот мы и об этом хотели спросить. Соединенные Штаты, например, сняли санкции. Может, Швеция присоединится к Соединенным Штатам?

– Швеция является частью Европейского союза, и Европейский союз ввел ряд санкций против Беларуси.

– Вы признаете нашу официальную власть? Все вы прекрасно поняли. Вы признаете Президента Лукашенко легитимным главой государства?

– Я участвовал в праздновании 9 Мая, и Президент кивнул в сторону нас, стоявших там. И я думаю, что именно так поступает Президент.

– Признаете, да? Легитимный Президент Александр Лукашенко?

– Я бы не хотел повторяться, но да, у вас есть Президент Александр Григорьевич Лукашенко.

– Вы говорите, что вы признаете. Мы-то знаем, что у нас есть Президент. Вы выдадите по запросу Беларуси террористов? Я пропагандист, не надо меня по плечу похлопывать. Это все-таки не дипломатично. Если в вашей стране появится человек, признанный у вас террористом, вы его выдадите? Вы не пишете об этом в своих отчетах? О том, что деньги на белорусскую оппозицию разворовываются. И все это за счет граждан Евросоюза. Зачем поддержка террористов, экстремистов? В Беларуси есть демократия? Не надо похлопывать меня по плечу, я вас прошу. Вы дипломат. Шведский дипломат заявил, что у нас много демократии. Это надо зафиксировать. А вы напишите все-таки запрос, чтобы нам выдали с территории ЕС террористов, экстремистов. Мы же выдаем по первому запросу террористов, экстремистов. Напишите рекомендацию правительству. Будет пролетать мимо там женщина какая-нибудь, признанная у нас террористкой. Вы ее к нам, могли бы нормально общаться, вместо того, чтобы санкции вводить, террористов поддерживать. Вот так вот уехал, убежал от нас гражданин посол, ну или там временный поверенный швед. Как шведы под Полтавой, как говорится. Ну а что за мероприятие было, вы все поняли. Нелегально каким-то образом собрались. Сразу сходу наврали журналистам. Представитель ЕС и представитель Румынии сразу сбежали куда-то. Очень интересно. Ну, теперь они, наверное, хорошо поужинают. Но они так и не ответили ни на один вопрос. А те, кто постоянно врет, у них плохо с пищеварением.

Немногословен и растерян был и организатор – представитель лоббистских структур Евросоюза. У него не получилось ответить на самые элементарные вопросы. – Мы хотим пообщаться с гостями, которые приехали в Витебск.

– Гости – частные лица, это частный визит. Я думаю, что каждый человек…

– В рабочее время частные визиты наносят?

– Я не дипломат.

– Ну, как это дипломаты частные визиты наносят. Частные визиты наносит муж к любовнице. А дипломаты не могут наносить частных визитов.

– Простите, я не готов комментировать.

– Как вы не готовы комментировать?