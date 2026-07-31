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Средний возраст жителей Италии достиг 49 лет

31 июля 2026 07:24
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По данным Евростата, средний возраст жителей Италии достиг 49 лет – это самый высокий показатель в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средний возраст жителей Италии достиг 49 лет-2

Следом идут Болгария и Португалия, а самые молодые европейцы живут в Ирландии. За 10 лет медианный возраст населения ЕС вырос на два года. Демографическое старение серьезно влияет на пенсионные системы, рынок труда и миграционную политику.

# Италия

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