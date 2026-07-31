Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод

Стартовал сезон сбора голубики. В Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленная плантация в лесхозе занимает три сотки; за ней круглый год ухаживают лесоводы: используют капельный полив, контролируют кислотность почвы, вносят удобрения и проводят санитарную обрезку.

Анна Мороз, начальник лесопитомника Узденского лесхоза:

Стоимость голубики в этом году составляет 17 рублей 93 копейки. У нас среднеспелый сорт – самый распространенный «Блюкроп»: крупные сочные ягоды. Созревает он в основном с середины июля до середины августа – в зависимости от погодных условий.

Дикую голубику в лесах можно собирать только вручную – за использование комбайнов грозит штраф.