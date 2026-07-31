Прямой эфир

Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод

31 июля 2026 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стартовал сезон сбора голубики. В Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод-2

Промышленная плантация в лесхозе занимает три сотки; за ней круглый год ухаживают лесоводы: используют капельный полив, контролируют кислотность почвы, вносят удобрения и проводят санитарную обрезку.

Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод-4

Анна Мороз, начальник лесопитомника Узденского лесхоза:
Стоимость голубики в этом году составляет 17 рублей 93 копейки. У нас среднеспелый сорт – самый распространенный «Блюкроп»: крупные сочные ягоды. Созревает он в основном с середины июля до середины августа – в зависимости от погодных условий. 

Дикую голубику в лесах можно собирать только вручную – за использование комбайнов грозит штраф.

# ягоды

Другие новости рубрики

Все новости
Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» продолжается в Минске
31 июля 2026 06:46

Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» продолжается в Минске

МВД начало задействовать незанятых в экономике граждан в уборочной кампании
31 июля 2026 06:38

МВД начало задействовать незанятых в экономике граждан в уборочной кампании

Заключительный этап учений территориальной обороны состоялся в Малоритском районе
31 июля 2026 06:15

Заключительный этап учений территориальной обороны состоялся в Малоритском районе