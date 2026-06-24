Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Давайте у врача спросим, можно ли с младенчества добирать все без мяса?

Ирина Соболь, наставник команды «Но...», диетолог:

Нет, это очень вредно. Без мяса вы не доберете. Потому что вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок. То есть он долгоиграющий, переваривается очень долго. Но дальше идет формирование и ДНК, и мышечной мускулатуры. Ведь только мясо сможет построить мышечную мускулатуру ребенка. Как вы построите на основе горохового протеина? Да никак.

При чем тут мясо? Мы говорим про протеин, про белок.