Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Давайте у врача спросим, можно ли с младенчества добирать все без мяса?
Ирина Соболь, наставник команды «Но...», диетолог:
Нет, это очень вредно. Без мяса вы не доберете. Потому что вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок. То есть он долгоиграющий, переваривается очень долго.
Но дальше идет формирование и ДНК, и мышечной мускулатуры. Ведь только мясо сможет построить мышечную мускулатуру ребенка. Как вы построите на основе горохового протеина? Да никак.
При чем тут мясо? Мы говорим про протеин, про белок.
Ирина Соболь:
Протеин – это белок. По-другому он называется протеин – по-модному, по маркетингу. Но есть просто разные составляющие. Основа протеина – это казеин, молочный белок. То есть здесь вы сейчас говорите, что мы можем растить без животного белка, но казеин производят животные.
Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо.