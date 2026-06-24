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Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог

24 июня 2026 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Давайте у врача спросим, можно ли с младенчества добирать все без мяса? 

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог-2

Ирина Соболь, наставник команды «Но...», диетолог:
Нет, это очень вредно. Без мяса вы не доберете. Потому что вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок. То есть он долгоиграющий, переваривается очень долго. 

Но дальше идет формирование и ДНК, и мышечной мускулатуры. Ведь только мясо сможет построить мышечную мускулатуру ребенка. Как вы построите на основе горохового протеина? Да никак. 

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог-4

При чем тут мясо? Мы говорим про протеин, про белок.

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог-6

Ирина Соболь:
Протеин – это белок. По-другому он называется протеин – по-модному, по маркетингу. Но есть просто разные составляющие. Основа протеина – это казеин, молочный белок. То есть здесь вы сейчас говорите, что мы можем растить без животного белка, но казеин производят животные. 

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо.

# Питание # Здоровое питание # Медицина # Дети # Ирина Соболь # Григорий Азарёнок

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