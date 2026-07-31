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В школах США тестируют дроны с перцовым газом

31 июля 2026 07:21
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В школах США начинают тестировать дроны, оснащенные перцовым газом, – первыми их опробуют учебные заведения в Колорадо, Флориде и Джорджии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах США тестируют дроны с перцовым газом-2

Устройства развивают скорость до 80 километров в час и оборудованы стробоскопами и сиренами для дезориентации нападающего. Ежегодно на усиление охраны школ в США тратят около четырех миллиардов долларов. Пик числа шутингов пришелся на 2023 год – тогда зафиксировали 352 инцидента.

# США

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