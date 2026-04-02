Зульфикаров: в Беларуси сохранилась великая архитектура государства

Тимур Зульфикаров, поэт, прозаик и драматург, сценарист:

Знаете, переезжаешь границу Беларуси, сразу поля чистые, засеянные, трактора, пшеничное поле. Никогда не забуду, девочка со скрипкой по пшеничному полю бредет. Вот что такое для меня Беларусь. Пшеничное золотое поле, и девчоночка идет со скрипкой. Где есть хлеб, там есть и искусство. И я вспоминаю свои притчи, что мой хаджа говорит, что Господь вначале создал пшеницу, потом пчельник, потом муравейник, а только потом, уже глядя на это, создал человечество. И то, что у вас золотые поля… Но все как-то чувствуются, вот какой-то оазис. Оазис человеколюбия, человека какой-то жизни и здоровья.

А между прочим, извиняюсь, конечно, а какая одежда? Я что-то там купил, какое-то пальто. Я его носил, до сих пор ношу. А какая еда? Я никогда не забуду, как на вокзале ГАИшник говорит: а вы, говорит, колбасу, много не надо увозить. Я говорю: да я одну колбаску взял, это все. То есть, понимаете, как-то сохранилось все, сохранилось как-то государство. Великая архитектура государства.

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