Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» продолжается в Минске

В Минске проходит третий форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день около 50 блогеров – от новичков до звезд с миллионной аудиторией – поработали на разных объектах: на МАЗе, МТЗ, Белорусской железной дороге, в лагере «Галактика» и на стройке Национального исторического музея. Такой опыт вклада в реальный сектор экономики – редкая возможность.

Александра Гурская, блогер:

Это действительно очень крутая возможность попробовать себя в работе именно руками. Особенно летом. Потому что какая альтернатива у студентов? Они либо пойдут доставку какую‑то организовывать, либо могут попробовать себя уже в профессиональной деятельности, а потом продолжить учиться. И даже я знаю, что можно получить разряд за время прохождения обучения и заработать свои первые личные деньги.

Сегодня, 31 июля, участников ждут съемки спецвыпуска ток‑шоу «По существу. Суперподкаст», встречи с представителями Мининформа и Минобразования, а завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память».