В Беларуси намолочено свыше 3,6 млн тонн зерновых с учетом рапса

3 миллиона 647 тысяч тонн зерновых с учетом рапса намолочено в Беларуси. По данным Минсельхозпрода, это почти на полтора миллиона тонн больше, чем ровно год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В региональном разрезе лидер по намолоту – Брестская область. В регионе собрали 1 миллион 17 тысяч тонн зерновых. В Минской области – 795 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома уже 692 тысячи тонн зерновых.

Всего в стране убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади свыше миллиона гектаров – это 42 % от плана. Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов.