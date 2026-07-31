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В Беларуси намолочено свыше 3,6 млн тонн зерновых с учетом рапса

31 июля 2026 07:40
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3 миллиона 647 тысяч тонн зерновых с учетом рапса намолочено в Беларуси. По данным Минсельхозпрода, это почти на полтора миллиона тонн больше, чем ровно год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено свыше 3,6 млн тонн зерновых с учетом рапса-2

В региональном разрезе лидер по намолоту – Брестская область. В регионе собрали 1 миллион 17 тысяч тонн зерновых. В Минской области – 795 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома уже 692 тысячи тонн зерновых.

Всего в стране убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади свыше миллиона гектаров – это 42 % от плана. Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов.

# Уборочная кампания

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