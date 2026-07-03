Прямой эфир

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны

03 июля 2026 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Но на фоне той обстановки, которая складывается в мире, а сегодня эксперты фиксируют максимальное число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, тренд на безопасность становится ключевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси это отлично понимают и системно работают на оборону, внешнюю и внутреннюю безопасность. Внедряются технологии искусственного интеллекта, биометрии и беспилотники для мониторинга угроз. 

Результат налицо: в 2025 году в стране зафиксирован исторический минимум преступности. Все благодаря комплексному подходу: от киберзащиты и охраны границ до международного диалога на форумах уровня недавней выставки «Национальная безопасность», и конечно, тесного сотрудничества всего силового блока. 

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны-2

Еще одна стратегическая задача – воспитание любви к Родине и ответственности за будущее страны у подрастающего поколения. В Беларуси открываются специальные классы ведомств, уже действует порядка 200 военно-патриотических клубов.

Подробности рассказал гость программы.

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны-4

Александр Кисель, начальник 2-го отдела управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
В первую очередь хочу поздравить всех наших телезрителей с главным праздником белорусской государственности Днем Независимости Республики Беларусь, Днем Республики. Действительно, в Министерстве обороны много форматов патриотического воспитания молодежи. Мы этому уделяем пристальное внимание, в том числе и работе военно-патриотических клубов. 

На сегодняшний день в Вооруженных Силах их 69. Для них есть общепринятая программа. Есть два уровня: базовый и повышенный уровень подготовки. Но в зависимости от специфики деятельности того или иного соединения, того или иного рода войск, каждый клуб может скорректировать свою программу.

Подробнее в видео.

Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 09:33

Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости

Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре
03 июля 2026 09:06

Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре

Школьный автобус «Неман» – Римашевский рассказал о новинке Минского завода колесных тягачей
03 июля 2026 09:00

Школьный автобус «Неман» – Римашевский рассказал о новинке Минского завода колесных тягачей