Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны

Но на фоне той обстановки, которая складывается в мире, а сегодня эксперты фиксируют максимальное число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, тренд на безопасность становится ключевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси это отлично понимают и системно работают на оборону, внешнюю и внутреннюю безопасность. Внедряются технологии искусственного интеллекта, биометрии и беспилотники для мониторинга угроз.

Результат налицо: в 2025 году в стране зафиксирован исторический минимум преступности. Все благодаря комплексному подходу: от киберзащиты и охраны границ до международного диалога на форумах уровня недавней выставки «Национальная безопасность», и конечно, тесного сотрудничества всего силового блока.