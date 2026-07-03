Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны

Но на фоне той обстановки, которая складывается в мире, а сегодня эксперты фиксируют максимальное число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, тренд на безопасность становится ключевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси это отлично понимают и системно работают на оборону, внешнюю и внутреннюю безопасность. Внедряются технологии искусственного интеллекта, биометрии и беспилотники для мониторинга угроз.
Результат налицо: в 2025 году в стране зафиксирован исторический минимум преступности. Все благодаря комплексному подходу: от киберзащиты и охраны границ до международного диалога на форумах уровня недавней выставки «Национальная безопасность», и конечно, тесного сотрудничества всего силового блока.
Еще одна стратегическая задача – воспитание любви к Родине и ответственности за будущее страны у подрастающего поколения. В Беларуси открываются специальные классы ведомств, уже действует порядка 200 военно-патриотических клубов.
Подробности рассказал гость программы.
Александр Кисель, начальник 2-го отдела управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
В первую очередь хочу поздравить всех наших телезрителей с главным праздником белорусской государственности Днем Независимости Республики Беларусь, Днем Республики. Действительно, в Министерстве обороны много форматов патриотического воспитания молодежи. Мы этому уделяем пристальное внимание, в том числе и работе военно-патриотических клубов.
На сегодняшний день в Вооруженных Силах их 69. Для них есть общепринятая программа. Есть два уровня: базовый и повышенный уровень подготовки. Но в зависимости от специфики деятельности того или иного соединения, того или иного рода войск, каждый клуб может скорректировать свою программу.
Подробнее в видео.
Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости.