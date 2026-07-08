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Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины

08 июля 2026 08:05
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Живой диалог поколений. В Музей Славы Могилевщины передали уникальный артефакт – капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны из России для будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины-2

Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» приурочена к вековому юбилею Великой Победы. Проект стал новой главой в масштабном обмене исторической памятью между братскими народами Беларуси и России. Вскрыть капсулу и зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года. 

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины-4

Тамара Царик, участница Великой Отечественной войны:
Мы, старое поколение, можем рассказать правду, то, что мы видели. И, конечно, поколению нашей молодежи надо знать. Знать, что испытало наше поколение. Какой геноцид, какое издевательство было над нами.

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины-6

Дмитрий Киреев, старший офицер 4-го отдела главного управления идеологической работы Вооруженных Сил Беларуси:
В каждом областном центре подготовлены аналогичные акции с посланиями от ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории нашего государства. И до конца июля эти акции пройдут в остальных областных центрах.

Для современных юношей и девушек этот торжественный ритуал стал серьезным уроком ответственности. Это напоминание о том, что именно им предстоит беречь независимость страны.

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины-8

Никита Шулепов, заведующий Музеем Славы Могилевщины:
И такое послание, которое действительно здесь будет храниться, люди будут ожидать того самого момента, когда мы прочтем те строки, заложенные в металлической капсуле. Я думаю, что место это выбрано действительно правильно, потому что это именно место – храм памяти, место сохранения памяти.

Капсула времени заняла почетное место в экспозиции Музея Славы Могилевщины. Главные строчки этого письма молодежь Беларуси читает уже сегодня: беречь мир, помнить героев и оставаться людьми.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ.

# Великая Отечественная война # Ветеран войны # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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