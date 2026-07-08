Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины

Живой диалог поколений. В Музей Славы Могилевщины передали уникальный артефакт – капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны из России для будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» приурочена к вековому юбилею Великой Победы. Проект стал новой главой в масштабном обмене исторической памятью между братскими народами Беларуси и России. Вскрыть капсулу и зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года.

Тамара Царик, участница Великой Отечественной войны:

Мы, старое поколение, можем рассказать правду, то, что мы видели. И, конечно, поколению нашей молодежи надо знать. Знать, что испытало наше поколение. Какой геноцид, какое издевательство было над нами.

Дмитрий Киреев, старший офицер 4-го отдела главного управления идеологической работы Вооруженных Сил Беларуси:

В каждом областном центре подготовлены аналогичные акции с посланиями от ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории нашего государства. И до конца июля эти акции пройдут в остальных областных центрах. Для современных юношей и девушек этот торжественный ритуал стал серьезным уроком ответственности. Это напоминание о том, что именно им предстоит беречь независимость страны.