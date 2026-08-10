Праздник заботы и поддержка семей! День открытых дверей прошел в центре «Аист»

Для гостей организовали интерактивные площадки, игры и творческие номера. В мероприятии приняли участие около 60 человек – дети с инвалидностью, их семьи, волонтеры и специалисты системы здравоохранения. Кульминацией стала передача хоспису сертификата на подготовку детей к школе в рамках акции «Профсоюзы – детям».

Очень нравится, потому что мы все с одинаковыми проблемами, с одинаковыми, даже можно сказать, мыслями. Очень благодарим хоспис за то, что они нас взяли.

Анна Горчакова, директор благотворительного детского хосписа:

Мы вот решили, что мы его сделаем каждый год. Будем делать День открытых дверей здесь, потому что здесь у нас есть родители, у нас здесь дети. Пускай не больные дети, но это дети, которые нуждаются во внимании. Мы здесь проводим волонтерскую школу. В этом году провели в первый раз.

В этом году в центре «Аист» прошли две смены – отдохнули около 120 человек. Благотворительный детский хоспис поддерживает более 350 семей по всей стране.