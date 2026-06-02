Военно-полевой сбор для подростков проходит в Могилеве

Военно-полевой сбор для молодых ребят, которым не исполнилось и 14 лет, проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник» и учащиеся Могилевского лицея МВД. Ребята, для которых слова «Родину защищать» вовсе не абстракция из учебника. Эта 10-дневная полевая история, насыщенная самыми разными мероприятиями, безусловно, укрепит у ребят чувство локтя и то, что принято называть настоящим патриотизмом.

Под звуки гимна – к новым открытиям! Полевой сбор для этих 70 ребят начинается особенно торжественно. На плацу войсковой части 6713 – воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник». Впервые к ним присоединились и могилевские лицеисты МВД. Теперь они одна дружная команда, у которой первые дни лета расписаны по минутам.

Владимир Плаван, командир войсковой части 6713:

Будет и полевой выход. Будут совершать небольшой марш по лесу, заниматься занятиями по боевой подготовке. Уверен, что когда мы будем подводить итог, когда эти 10 дней закончатся, они быстро очень пролетят, они даже не захотят расставаться и, наверное, будут просить, чтобы это мероприятие продлилось.

Ирина Сапроненко, координатор первичной организации Белорусского союза женщин войсковой части 6713:

Мы планируем испечь самую длинную пиццу. Да, у нас будет такой конкурс. Каждый взвод будет презентовать свой кусочек пиццы. Это будет очень интересно и увлекательно.