Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова

Уже в пятый раз по городам Беларуси и России прошел международный культурно-образовательный проект «Поезд памяти». За эти несколько лет он объединил сотни школьников из разных стран, став для ребят не просто путешествием по местам воинской славы, но и настоящим уроком истории и дружбы.

Как за эти годы изменился проект, кто может стать его участником и почему для ребят это путешествие становится одним из самых ярких событий в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Александром Лукьяновым. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Как за эти годы изменился проект и в чем его главная идея и уникальность?

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Пять лет проекту – это действительно очень важная дата. Проект из событийного перерос в очень добрую традицию, которую ждут не только организаторы и регионы, которые встречают «Поезд памяти», но его ждут наши молодые люди. Ярким подтверждением является возросшая и география стран. Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и России в аграрной сфере? Интервью с Леонидом Зайцем.