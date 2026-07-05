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Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова

05 июля 2026 13:55
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Уже в пятый раз по городам Беларуси и России прошел международный культурно-образовательный проект «Поезд памяти». За эти несколько лет он объединил сотни школьников из разных стран, став для ребят не просто путешествием по местам воинской славы, но и настоящим уроком истории и дружбы.

Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова-2

Как за эти годы изменился проект, кто может стать его участником и почему для ребят это путешествие становится одним из самых ярких событий в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Александром Лукьяновым.

Анастасия Лавринчук, СТВ:
Как за эти годы изменился проект и в чем его главная идея и уникальность? 

Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова-4

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Пять лет проекту – это действительно очень важная дата. Проект из событийного перерос в очень добрую традицию, которую ждут не только организаторы и регионы, которые встречают «Поезд памяти», но его ждут наши молодые люди. Ярким подтверждением является возросшая и география стран.

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Как изменился проект «Поезд Памяти» за 5 лет и кто может стать его участником? Узнали у Александра Лукьянова-6

Александр Лукьянов:
По инициативе руководства Совета Республики и Совета Федерации проект изначально включал в себя молодежь только Беларуси и России, позже это формат ЕАЭС, СНГ, в прошлом году – все страны постсоветского пространства, а в 2026 году к этому внушительному списку добавились еще и страны антигитлеровской коалиции.

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Александр Лукьянов # Анастасия Лавринчук

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