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О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»

03 августа 2026 19:03
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В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка.

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка: 
Здравствуйте. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Рад вас приветствовать у нас.

Сергей Сачко:
Взаимно. 

Александр Осенко:
Вы без роботов приехали? 

Сергей Сачко:
Будем стараться работать. 

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Сергей Сачко:
Сколько мы должны вареников сделать? Штук 50?

Александр Осенко:
Корову доить умеете? 

Сергей Сачко:
Я умею. 

Александр Осенко:
Ну, значит, не зря прошло детство.

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Сергей Сачко:
Приходилось мне постигать всю эту сельскую жизнь, поэтому я в целом знаю, откуда берется хлеб. Создавалось учреждение образования «Национальный детский технопарк». 

Александр Осенко:
Это было решение Президента. 

Сергей Сачко:
Да.

Александр Осенко:
А кто стоял у истоков из высших учебных заведений?

Сергей Сачко:
Это был БГУИР, БГУ и БНТУ.

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Сергей Сачко:
Что-то у вас все больше вареников, а у меня все меньше становится.

Александр Осенко:
Я не жалел вам теста. Вы тот человек и ваша команда, которые растят будущее. 

Сергей Сачко:
Одаренных у нас много ребята. Главное сегодня – поддержать их на этом этапе. 

Александр Осенко:
Нобелевские лауреаты будут? 

Сергей Сачко:
Очень хотелось бы.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 9 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Белорусская наука # Воспитание детей # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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