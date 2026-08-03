О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка.
В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка.
Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
Здравствуйте.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас приветствовать у нас.
Сергей Сачко:
Взаимно.
Александр Осенко:
Вы без роботов приехали?
Сергей Сачко:
Будем стараться работать.
Сергей Сачко:
Сколько мы должны вареников сделать? Штук 50?
Александр Осенко:
Корову доить умеете?
Сергей Сачко:
Я умею.
Александр Осенко:
Ну, значит, не зря прошло детство.
Сергей Сачко:
Приходилось мне постигать всю эту сельскую жизнь, поэтому я в целом знаю, откуда берется хлеб. Создавалось учреждение образования «Национальный детский технопарк».
Александр Осенко:
Это было решение Президента.
Сергей Сачко:
Да.
Александр Осенко:
А кто стоял у истоков из высших учебных заведений?
Сергей Сачко:
Это был БГУИР, БГУ и БНТУ.
Сергей Сачко:
Что-то у вас все больше вареников, а у меня все меньше становится.
Александр Осенко:
Я не жалел вам теста. Вы тот человек и ваша команда, которые растят будущее.
Сергей Сачко:
Одаренных у нас много ребята. Главное сегодня – поддержать их на этом этапе.
Александр Осенко:
Нобелевские лауреаты будут?
Сергей Сачко:
Очень хотелось бы.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 9 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь.