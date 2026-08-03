О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Рад вас приветствовать у нас.

Александр Осенко: Ну, значит, не зря прошло детство.

Сергей Сачко: Это был БГУИР, БГУ и БНТУ.

Александр Осенко: А кто стоял у истоков из высших учебных заведений?

Сергей Сачко: Приходилось мне постигать всю эту сельскую жизнь, поэтому я в целом знаю, откуда берется хлеб. Создавалось учреждение образования «Национальный детский технопарк».

Сергей Сачко:

Что-то у вас все больше вареников, а у меня все меньше становится.

Александр Осенко:

Я не жалел вам теста. Вы тот человек и ваша команда, которые растят будущее.

Сергей Сачко:

Одаренных у нас много ребята. Главное сегодня – поддержать их на этом этапе.

Александр Осенко:

Нобелевские лауреаты будут?

Сергей Сачко:

Очень хотелось бы.