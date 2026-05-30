Прожить 10 дней по армейскому распорядку! В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников

Разобрать автомат, пройти строевую и прожить десять дней по армейскому распорядку. В военных частях Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников. Причем кампания бьет все рекорды по масштабу и интенсивности. По сути, под ружье на время встало целое цифровое поколение, чтобы научиться главному – защищать свой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проходят учебно-полевые сборы и с какими армейскими задачами справляются старшеклассники – в Гродно выясняла Галина Буро. Усвоить тонкости военного ремесла – пяти дней, как было раньше, для школьников недостаточно. Учебно-полевые сборы для 10-классников в 2026 году увеличены вдвое – продлятся 10 дней. Места дислокаций – военные части, где парни прокачивают знания допризывной подготовки.

Если с оружием – это первое знакомство для Алексея Козячего, то со строевой подготовкой он шагает в ногу. В 12-й гродненской школе парень – знаменосец на всех мероприятиях. Благодаря навыкам, на сборах чувствует себя уверенно, и даже начал задумываться о военной профессии.

Алексей Козячий, учащийся средней школы №12 имени В.В. Бабко Гродно:

Мне нравится, как мы бегали в полном обмундировании, как мы калаши разбирали. Ну, это очень интересно, я вам скажу. Я думаю, это будет полезно каждому мужчине.

На базе 557-й инженерной бригады старшеклассники гродненских школ освоят военные упражнения: от нюансов применения противоосколочной экипировки до правил установки противотанковых мин – тренинг с саперами на сборах впервые. Все на практике, с эффектом полного погружения.

Галина Буро, корреспондент:

В такой экипировке школьники должны выполнить упражнение – изготовка к бою. Пробуем.

– К бою!

– Надо добежать до позиции, лечь, взять автомат, снять его с предохранителя, перезарядить и выстрел! Конечно, холостой. Меткость школьников проверят в тире – будет соревнование на призы военной части. 10-классников знакомят и с военными специальностями: понтонеров, связистов, маскировщиков, водолазов, водителей и кинологов. Чтобы с погружением в армейскую атмосферу, ребята осознали, насколько важно быть защитником.