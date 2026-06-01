1 июня отмечают Международный день защиты детей. Рассказываем, как он прошел в Беларуси

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Это праздник, который напоминает: детство нуждается в заботе и внимании. Для нашей страны благополучие подрастающего поколения – это последовательная государственная политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ряду ключевых показателей Беларусь входит в число мировых лидеров. По уровню выживаемости детей в возрасте до 5 лет мы в пятерке. Входим в топ-25 самых комфортных для материнства и в число 40 лучших из 180 государств для рождения детей, опережая многие страны Восточной Европы.

Это признание – результат конкретных дел. Среди них закон «О правах ребенка», президентская программа «Дети Беларуси», система семейного капитала и пособия, на которые только в 2026 году направлено более 4 миллирдов рублей.