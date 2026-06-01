1 июня отмечают Международный день защиты детей. Рассказываем, как он прошел в Беларуси
1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Это праздник, который напоминает: детство нуждается в заботе и внимании. Для нашей страны благополучие подрастающего поколения – это последовательная государственная политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ряду ключевых показателей Беларусь входит в число мировых лидеров. По уровню выживаемости детей в возрасте до 5 лет мы в пятерке. Входим в топ-25 самых комфортных для материнства и в число 40 лучших из 180 государств для рождения детей, опережая многие страны Восточной Европы.
Это признание – результат конкретных дел. Среди них закон «О правах ребенка», президентская программа «Дети Беларуси», система семейного капитала и пособия, на которые только в 2026 году направлено более 4 миллирдов рублей.
В Беларуси к празднику приурочено множество мероприятий по всей стране: концерты, спортивные соревнования, благотворительные акции. Внимание стараются подарить каждому ребенку.
В специальном училище городского поселка Кривичи этот праздник всегда ждут с особым нетерпением. За плечами каждого из этих парней своя непростая история и ошибка, которая привела их сюда. Но сегодня прошлое отступает. Главная задача взрослых – помочь им сделать следующий шаг в жизни правильным.
Диана Головач, корреспондент:
Кульминация торжества – военно-спортивная эстафета. На старте 10 команд. Это учащиеся школ Мядельского района, специализированного училища и военно-патриотического клуба «Рысь». Здесь участники соревнуются в ловкости, скорости и умении работать в команде.
После финиша, чтобы пополнить силы, полевая кухня, а еще концертная программа и различные активности, но самой востребованной оказалась выставка вооружения и военной техники.
Артем Ализарчик, учащийся Кривичского специального профессионально-технического училища закрытого типа:
Все очень рады наступлению 1 июня, потому что много всего интересного можно посмотреть в этот день на территории нашего училища. Здесь собираются команды. Я лично его застал первый раз. Но буду рад наступлению следующего 1 июня и буду с нетерпением его ждать.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я думаю, это замечательная традиция, дети довольны, им все интересно, они любознательны, познавательны. А лето должно пройти именно с таким лозунгом: что-то узнай новое, что-то прочитай новое, обогати свои знания, умения и навыки в период этих летних каникул.
Праздник там, где он нужнее всего. А самая важная защита – это забота! В РНПЦ детской онкологии праздник для тех, кто проходит самое тяжелое испытание. В гостях – депутаты Палаты представителей и артисты, которые подарили ребятам те самые беззаботные минуты детства и возможность почувствовать такое нужную им обыкновенную детскую радость.
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