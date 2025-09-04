От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси.

Наталия Павлюченко поколдует на кухне с уловом генерального директора СТВ, поделится цифрами со своей работы и расскажет о воспоминаниях из детства! Конечно, в центре внимания будет и соцзащита – что думают люди про накопительное пенсионное страхование и как поддержат родителей, а конкретно – отцов?