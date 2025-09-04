Прямой эфир

От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»

04 сентября 2025 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси.

От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Наталия Павлюченко поколдует на кухне с уловом генерального директора СТВ, поделится цифрами со своей работы и расскажет о воспоминаниях из детства! Конечно, в центре внимания будет и соцзащита – что думают люди про накопительное пенсионное страхование и как поддержат родителей, а конкретно – отцов?

От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Будет не только интересно, но и вкусно – не пропустите новый выпуск программы! Уже в это воскресенье, 7 сентября, на РТР-Беларусь в 10:15!

# Государственная политика в сфере социальной защиты # Интервью # Наталия Павлюченко # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области закрепляемость молодых педработников составляет более 70%
04 сентября 2025 15:03

В Минской области закрепляемость молодых педработников составляет более 70%

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?
04 сентября 2025 14:52

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?

В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км
04 сентября 2025 14:41

В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км