Льготные кредиты, поощрительные отпуска и надбавки: какие бонусы могут получить молодые врачи?

Как адаптировать молодое поколение к трудовой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие надбавки положены врачам-интернам, молодым специалистам и насколько они существенны?