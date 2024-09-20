Льготные кредиты, поощрительные отпуска и надбавки: какие бонусы могут получить молодые врачи?

Как адаптировать молодое поколение к трудовой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие надбавки положены врачам-интернам, молодым специалистам и насколько они существенны?
Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Молодым специалистам, направленным на первое рабочее место по распределению, устанавливаются надбавки к заработной плате. Средним медицинским работникам – до 20 % от оклада. Работникам с высшим образованием – до 30 % от оклада ежемесячно и дополнительно 50 % для специалистов, которые включены в базы одаренной и талантливой молодежи. Трудовым кодексом также предусмотрены дополнительные компенсации, связанные с переездом, если специалист направлен для работы в другую местность: оплата проезда, провоза багажа, суточных, единовременное пособие для выпускников в размере ежемесячной базовой ставки. У нас в поликлинике контрактом предусмотрены дополнительные меры стимулирования для всех молодых специалистов – устанавливается максимальная надбавка по контракту 50 % и один поощрительный отпуск с сохранением заработной платы. Также по прибытии на рабочее место в нашу поликлинику все молодые специалисты получают единовременную материальную поддержку в размере 3-х базовых величин и в течение всего времени отработки мы им платим из внебюджетных средств эту доплату. Также Указом Президента №631 для молодых сотрудников есть право получения льготного кредита на приобретение домашнего имущества. Наши специалисты этим правом пользуются.
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