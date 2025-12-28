Бюджетников в 2026 году ждёт повышение зарплаты

В нем семь основных приоритетов: это и демографическая безопасность, и развитие инноваций, и оборонный сектор. Их общая цель – поднять наш уровень жизни, а в центре программы – человек. То есть социальный курс сохранится, и в этом направлении уже многое сделано. Вот основные результаты только за этот год.

Какой будет следующая пятилетка, решили как раз под занавес 2025-го. 18-19 декабря прошло заседание ВНС, где утвердили программу социально-экономического развития. Это наш стратегический план на 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А что нас ждет в следующем году, что с доходами, пенсиями и другими выплатами – об этом и не только поговорили с министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

Зарплата росла. Средняя сейчас составляет чуть больше 2 700 рублей. А в июле был зафиксирован исторический максимум. Но зарплату нужно заработать, и сложа руки никто не сидит. В Беларуси фиксируется низкий уровень безработицы. А в планах на пятилетку создать больше 13 тысячи новых рабочих мест. В этом году два раза повышались пенсии. В целом рост составил чуть больше 20 %.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Ожидается ли в 2026 году введение каких-то новых надбавок для категорий бюджетников – врачи, учителя, соцработники, как это было сделано в 2024-2025 годах?

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Заработная плата работников бюджетной сферы – это безусловный приоритет. Предусмотрен рост реально располагаемых доходов населения в 121 %, в целом всех. И мы будем опираться на те подходы, которые сформированы в текущей пятилетке.

За истекший период заработная плата у врачей увеличилась в два раза, у учителей – в 2,4 раза. Сегодня заработная плата учителя составляет более 2,5 тысячи, а врача – 3,7 тысячи. Но мы понимаем, что в бюджетной сфере работают разные категории работников, как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые. И здесь еще один инструмент, по которому мы смотрим, – это минимальная заработная плата.

И также решение принято, с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы уже 858 рублей. Если мы берем к декабрю 2025 года – 14 %. Также заблаговременно правительством принято решение о повышении базовой ставки первого разряда. С 1 января 2026 года она уже будет составлять 297 рублей, увеличивается на 8,8 %.

Ну и тот подход, который мы принимали в текущем периоде (кроме базовой ставки, еще поддерживать и через стимулирующие выплаты), тоже будет сохранен. В целом заработная плата на следующий 2026 год работникам в бюджетной сфере будет запланирована с ростом на 14 %.