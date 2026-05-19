«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников

Последние звонки в столичных школах прозвучат 23 мая. Торжественные линейки стартуют в 10 утра в учреждениях образования, а в половине первого все выпускники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главное городское мероприятие развернется на площадке «Минск-Арены» в 17 часов. Праздник объединит более 13 тысяч 11-классников. Выпускные вечера в этом году состоятся 12 июня в обновленном формате. Сначала торжественные части пройдут на базе учебных заведений. А затем развлекательная программа на четырех крупных площадках. Это «Чижовка-Арена», Футбольный манеж, Дворец спорта и Спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Также в новом формате сначала торжественные части будут организованы на базе непосредственно учреждения образования, а вторая часть, развлекательная, пройдет на базе четырех больших площадок.

Централизованные экзамены пройдут 26 и 29 мая. В первый день учащиеся сдадут предметы по выбору, а во второй – белорусский или русский язык. Для ребят, которые не смогут явиться по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 20 и 22 июня, а также 17 и 19 августа.