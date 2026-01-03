Благотворительный марафон «От всей души» прошёл в Большом театре Беларуси

О благотворительном марафоне, который дарит заботу тем, кто в этом особенно нуждается. «От всей души» – в Большом театре Беларуси. На новогоднюю постановку пригласили жителей страны серебряного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе гостей – посетители центров социального обслуживания населения, представители советов пожилых и волонтеры со всех регионов Беларуси. Интерактивная программа началась еще в фойе. Гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой. А дальше зрителей ждал концерт мастеров большого театра.

Наталья Мазницкая:

Очень любим. Эта атмосфера непередаваемая, сказочная. Ждешь чего-то, чудес каких-то. Ну и, соответственно, представления вот этого. Мы взрослые люди, но радуемся, как дети. Утренник прошел наш на ура, радуемся мы, как детвора.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Вообще дарить внимание и заботу нашему старшему поколению – это наша ежедневная обязанность. И она абсолютно у нас в разных форматах должна быть. Как вот такие замечательные творческие вечера, встречи в трудовых коллективах.

Марафон добра «От всей души» продолжается в Беларуси. В программе – концерты, выставки и мастер-классы в территориальных центрах соцобслуживания населения. Отметим, в стране проживает более полутора миллиона человек от 65 лет и старше. Каждый из них нуждается во внимании и заботе.