В Беларуси значительно вырастут пособия для молодых мам – разбираемся в новшествах закона

Защита материнства и детства – один из важнейших приоритетов социальной политики Беларуси. В стране созданы все условия для того, чтобы в семьях рождались и воспитывались дети. Это и бесплатное образование, и медицина, и серьезная материальная поддержка. На это из бюджета выделяются внушительные суммы. Только на обеспечение системы пособий и программы семейного капитала в 2024 году направлено практически четыре миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом механизмы соцподдержки постоянно совершенствуются. Все для того, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Очередной шаг в этом направлении сделан на этой неделе – глава государства подписал закон, который повышает уровень минимальных гарантий гражданам в период их социальной уязвимости. Кто может рассчитывать на дополнительную поддержку государства, узнавала Дарья Седун.

Елена Лемешева – швея-закройщица, но поработать по специальности не успела. В 2004-м у нее родилась дочь Юля. Ребенок первый, долгожданный и особенный. Практически сразу девочке поставили инвалидность, а родителям объяснили: в присутствии мамы Юля нуждается постоянно. Позже появились Вика и Кирилл. Пока старшей девочке не исполнилось 18, семья получала пособие – на эти деньги обычно покупали то, что нужно детям. 2 года назад эти выплаты прекратились. И вот сейчас Елена узнала, что с января 2025-го вступит в силу новый закон. Теперь у семей с несовершеннолетними детьми и ребенком-инвалидом, достигшим 18, вновь появится право на получение пособия.

Елена Лемешева, многодетная мама:

Как у нас, например, и студентка, и школьник, и дочка, и я дома сижу, не могу работать. Очень рады и очень приятно удивлены, что государство поддерживает такие семьи, как мы.

Позитивные изменения в законодательстве ждут и молодых мам. Так, согласно документу для девушек, которые только начали трудовую деятельность, сумма пособия вырастет с 50 % бюджета прожиточного минимума до 100 % минимальной заработной платы. Для учащихся, студенток и будущих мам, зарегистрированных в качестве безработных, ежемесячное пособие увеличится с 50 % до 100 % бюджета прожиточного минимума.