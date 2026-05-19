Шиманович завершила борьбу в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

Ирина Шиманович завершила борьбу в одиночке на втором в сезоне турнире серии Большого Шлема – Ролан Гаррос. Неприступным барьером стал первый раунд квалификации. Белоруска мерилась силами с представительницей Латвии Дарьей Семенистой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эти самые силы оказались неравны. Третья ракетка страны удачно стартовала и даже сумела оформить брейк. Только развить успех не получилось. Более рейтинговая оппонентка и 7-я сеяная в столице Франции постепенно подобрала ключи к землячке; последовал обратный брейк, а затем и еще один. Дебютный сет завершился со счетом – 6:4. А дальше силы вовсе покинули Шиманович. Вторую партию она отдала без боя – 0:6. Теперь белоруске остается уповать на парный разряд, где она объединила усилия с Марией Козыревой.