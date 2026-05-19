Прямой эфир

Шиманович завершила борьбу в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

19 мая 2026 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович завершила борьбу в одиночке на втором в сезоне турнире серии Большого Шлема – Ролан Гаррос. Неприступным барьером стал первый раунд квалификации. Белоруска мерилась силами с представительницей Латвии Дарьей Семенистой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эти самые силы оказались неравны. Третья ракетка страны удачно стартовала и даже сумела оформить брейк. Только развить успех не получилось. Более рейтинговая оппонентка и 7-я сеяная в столице Франции постепенно подобрала ключи к землячке; последовал обратный брейк, а затем и еще один. Дебютный сет завершился со счетом – 6:4. А дальше силы вовсе покинули Шиманович. Вторую партию она отдала без боя – 0:6. Теперь белоруске остается уповать на парный разряд, где она объединила усилия с Марией Козыревой. 

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович победно стартовала в квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема»
19 мая 2026 11:08

Саснович победно стартовала в квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема»

Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен»
18 мая 2026 20:39

Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен»

Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ
18 мая 2026 20:38

Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ

Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA
18 мая 2026 20:38

Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу
18 мая 2026 11:57

«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике
18 мая 2026 11:57

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном
18 мая 2026 11:56

Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу
17 мая 2026 18:51

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко
17 мая 2026 18:34

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

Белорусские гандболисты разгромили противников из Гонконга на международном турнире в Китае
16 мая 2026 19:03

Белорусские гандболисты разгромили противников из Гонконга на международном турнире в Китае

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»
16 мая 2026 19:02

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз
16 мая 2026 19:02

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз