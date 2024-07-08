В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах

В Беларуси упрощен порядок выдачи больничного. Также в три раза возросли выплаты в связи с временной нетрудоспособностью. Раньше расчет велся, исходя из бюджета прожиточного минимума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь начисления идут исходя из минимальной зарплаты. Сейчас это 626 рублей. Учитываются все выплаты такие как разовая матпомощь или добавка на оздоровление. Стаж больше 10 лет – зарплата компенсируется полностью, если меньше – на 80 % от нее.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения:

До июля пособие выплачивалось по каждому месту работы, сегодня порядок упрощается. То есть только один из всех бухгалтеров должен будет принимать больничный листок и рассчитать пособие. И такая важная новация – расчет среднедневного осуществляет Фонд социальной защиты населения. Надо было совершенствовать законодательство, потому что мы видели, что когда выходили на проверки, что более 45 % нарушений были связаны именно с расчетом пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, ежемесячно в стране назначают около 300 тысяч больничных листов.