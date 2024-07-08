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В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах

08 июля 2024 17:39
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В Беларуси упрощен порядок выдачи больничного. Также в три раза возросли выплаты в связи с временной нетрудоспособностью. Раньше расчет велся, исходя из бюджета прожиточного минимума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах-1

Теперь начисления идут исходя из минимальной зарплаты. Сейчас это 626 рублей. Учитываются все выплаты такие как разовая матпомощь или добавка на оздоровление. Стаж больше 10 лет – зарплата компенсируется полностью, если меньше – на 80 % от нее.

В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах-4

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения:
До июля пособие выплачивалось по каждому месту работы, сегодня порядок упрощается. То есть только один из всех бухгалтеров должен будет принимать больничный листок и рассчитать пособие. И такая важная новация – расчет среднедневного осуществляет Фонд социальной защиты населения. Надо было совершенствовать законодательство, потому что мы видели, что когда выходили на проверки, что более 45 % нарушений были связаны именно с расчетом пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, ежемесячно в стране назначают около 300 тысяч больничных листов.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Екатерина Лихачева

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