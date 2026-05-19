Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе

Мировая нестабильность вызывает спрос на продовольствие. И белорусские аграрии используют это окно возможностей, добиваясь рекордных экспортных результатов. Беларусь входит в мировую лигу лидеров по производству молока, по уровню самообеспечения и экспорта – в топе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но на этом не останавливаемся. В ближайшие три года, с 2026 по 2028, в стране планируется построить не менее 73 молочно-товарных комплексов со всей необходимой инфраструктурой. При этом без надлежащего рациона отрасль развиваться не будет. Базовым фундаментом сельского хозяйства Президент называет качественные корма.

Пока в Шклове строят новый молокозавод на 300 тонн переработки в сутки, на полях решают другой вопрос: где взять столько молока? Ответ – здесь, в качественной траве. Семинар на старте кормозаготовки – попытка застраховать будущие надои. Ошибки прошлой зимы уже стоили региону потерь. Повторять не хотят. Подход жесткий. Это уже второй семинар за неделю, и не последний. Он охватил шесть соседних районов. С блокнотами и методичками – агрономы, специалисты, начальники управлений.

Анатолий Лосенков, заместитель начальника отдела механизации и производства сельскохозяйственной продукции Круглянского райисполкома:

Практические семинары нужны для того, чтобы освежить те знания, которые ранее где-то забыли. Поэтому еще раз перед массовой кормозаготовкой все это пройти по каждой позиции, освежить, где-то самому перенастроиться, что-то новое узнать. У аграриев есть всего одно «зеленое окно» – 7-10 дней. Идеальная фаза, когда растение содержит максимум протеина и энергии. Скосишь раньше – потеряешь в массе. Опоздаешь – утратишь ценный белок. 7 дней проволочки – минус до 20 % питательности корма. А это прямой удар по надоям.

Яков Яроцкий, директор Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

То, что уже отработана практика, – это надо повторить. Вот поэтому сегодня мы специально покажем, специально соединили подборщик, открыли вальцовый аппарат, показать измельчающий аппарат, какие там элементы. Вот даже сегодня механизатор некоторые вопросы не знает, хотя давно работает.

Семинар проходит на полях хозяйства «Большие Словени». Отсюда же стартует районная зеленая жатва – с уборки кулисных посевов. Своеобразный протеиновый коктейль для буренок из сурепицы с озимой рожью. Масштаб первого укоса Шкловского района – свыше 15 тысяч гектаров. Почти 90 % из них заняты многолетними травами. Чтобы повысить содержание белка, расширяют площади под люцерну: дополнительно посеяли 2 тысячи гектаров. В результате район планирует прибавить 4 условные кормовые единицы на голову по сравнению с прошлым годом.