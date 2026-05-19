Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане

Белорусские трековики проявили себя на международном турнире в Астане под названием «Шелковый путь». В активе велогонщиков семь медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередной раз высокий уровень продемонстрировала Полина Конрад. Она четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала. Ей не было равных в гонке на выбывание, скретче и дважды в омниуме. Вице-чемпионами кейрина стали Александр Глова и Варвара Босякова. Алина Короткина замкнула тройку призеров в выбывании.

Соревнования в Казахстане проводились под эгидой Международного союза велосипедистов. Кроме нас и хозяев, там участвовали представители Узбекистана, Турции, Индии, Литвы, Азербайджана, Греции и других стран.