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Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане

19 мая 2026 18:20
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Белорусские трековики проявили себя на международном турнире в Астане под названием «Шелковый путь». В активе велогонщиков семь медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередной раз высокий уровень продемонстрировала Полина Конрад. Она четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала. Ей не было равных в гонке на выбывание, скретче и дважды в омниуме. Вице-чемпионами кейрина стали Александр Глова и Варвара Босякова. Алина Короткина замкнула тройку призеров в выбывании. 

Соревнования в Казахстане проводились под эгидой Международного союза велосипедистов. Кроме нас и хозяев, там участвовали представители Узбекистана, Турции, Индии, Литвы, Азербайджана, Греции и других стран.

# Велоспорт

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