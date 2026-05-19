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Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет матчи Евролиги

19 мая 2026 18:28
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Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится сыграть матчи Евролиги. Выяснять отношения соперники будут в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состав нашей команды традиционный. В него вошли не нуждающиеся в представлении Игорь Бриштель, Олег Гапон, Анатолий Рябко, Никита Чайковский и многие другие. Травмированных нет. Стартовое свидание состоится 20 мая. В оппонентах значатся турки. 

Далее в расписании дуэли с чехами и португальцами. Две лучшие команды квартета попадут в полуфинал. Суперфинал пройдет в сентябре в итальянском Виареджо. На данный момент мы обладатели бронзы.

# Футбол

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