Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет матчи Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится сыграть матчи Евролиги. Выяснять отношения соперники будут в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состав нашей команды традиционный. В него вошли не нуждающиеся в представлении Игорь Бриштель, Олег Гапон, Анатолий Рябко, Никита Чайковский и многие другие. Травмированных нет. Стартовое свидание состоится 20 мая. В оппонентах значатся турки.

Далее в расписании дуэли с чехами и португальцами. Две лучшие команды квартета попадут в полуфинал. Суперфинал пройдет в сентябре в итальянском Виареджо. На данный момент мы обладатели бронзы.