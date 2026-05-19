Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

Так, на спасательной станции «Комсомольское озеро» прошла республиканская акция «Один день с ОСВОД». Школьники заступили на смену вместе с профессионалами. Ребята ознакомились с их работой, научились оказывать первую помощь, бросать спасательный круг и многое другое. Разбирали также ситуации и алгоритм действий в экстренных случаях.

На этой базе нам показали музей, показали, как оказывать первую медицинскую помощь, показали лодки. Также приехало МЧС, привезли армейскую кашу. Пока что нравится, все отлично. Может, в будущем постараюсь связать это со своей жизнью.

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:

Мы стараемся максимально охватить все спасательные станции, их всего у нас 68, и пригласить максимальное количество ребят. Поэтому в этом году было принято решение начать акцию немного раньше, чтобы она стартовала вместе с купальным сезоном. При всем при этом они ознакомились с работой и деятельностью водолазов, которые ходят под водой, и узнали много нового и полезного о столичных водоемах и в целом о работе.

Акция проходит в Беларуси в третий раз. Такие мероприятия помогают воспитать достойную смену профессиональным спасателям и снизить количество трагедий на воде.