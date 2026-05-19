Прямой эфир

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

19 мая 2026 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С открытием пляжного сезона спасатели усилили профилактические мероприятия вблизи водоемов. Особое внимание безопасности детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»-2

Так, на спасательной станции «Комсомольское озеро» прошла республиканская акция «Один день с ОСВОД». Школьники заступили на смену вместе с профессионалами. Ребята ознакомились с их работой, научились оказывать первую помощь, бросать спасательный круг и многое другое. Разбирали также ситуации и алгоритм действий в экстренных случаях.

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»-4

На этой базе нам показали музей, показали, как оказывать первую медицинскую помощь, показали лодки. Также приехало МЧС, привезли армейскую кашу. Пока что нравится, все отлично. Может, в будущем постараюсь связать это со своей жизнью.

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»-6

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:
Мы стараемся максимально охватить все спасательные станции, их всего у нас 68, и пригласить максимальное количество ребят. Поэтому в этом году было принято решение начать акцию немного раньше, чтобы она стартовала вместе с купальным сезоном. При всем при этом они ознакомились с работой и деятельностью водолазов, которые ходят под водой, и узнали много нового и полезного о столичных водоемах и в целом о работе.

Акция проходит в Беларуси в третий раз. Такие мероприятия помогают воспитать достойную смену профессиональным спасателям и снизить количество трагедий на воде. 

# ОСВОД # Екатерина Михалева

Другие новости рубрики

Все новости
Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2026 17:37

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин
19 мая 2026 17:19

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет
19 мая 2026 17:07

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота
19 мая 2026 16:41

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15
19 мая 2026 15:23

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси
19 мая 2026 14:21

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров
19 мая 2026 14:11

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»
19 мая 2026 14:05

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси
19 мая 2026 13:43

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
19 мая 2026 13:37

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?
19 мая 2026 13:32

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?