Зарплаты, пенсии, доходы: что ждёт белорусов в 2026-м – поговорили с министром труда и соцзащиты

В Беларуси социальный курс государственной политики сохранится, и в этом направлении уже многое сделано. Вот основные результаты только за этот год. Зарплата росла. Средняя сейчас составляет чуть больше 2 700 рублей. А в июле был зафиксирован исторический максимум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какая зарплата в 2026 году ждет бюджетников, читайте здесь. Но зарплату нужно заработать, и сложа руки никто не сидит. В Беларуси фиксируется низкий уровень безработицы. А в планах на пятилетку создать больше 13 тысячи новых рабочих мест. В этом году два раза повышались пенсии. В целом рост составил чуть больше 20 %. Что нас ждет в следующим году, что с доходами, пенсиями и другими выплатами – об этом и не только поговорили с министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Вы как-то отмечали, что количество мест для временной занятости молодежи выросло у нас в полтора раза. Планируется ли каким-то образом расширение этой практики в будущем году? В Беларуси планируют снизить административные барьеры для трудоустройства молодежи Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Безусловно, здесь нужно создавать условия, чтобы предложения от нанимателей были им интересны. И второе, чтобы было минимум административных барьеров для быстрого входа молодежи на рынок труда. Какие сегодня были административные барьеры, какие есть, над которыми мы работаем. Первое – это, конечно, определенные ограничения, особенно когда ребята несовершеннолетние хотят работать. В текущем году мы серьезно корректировали законодательство и сняли ограничения на более чем 160 профессиях.

Второе направление – это те навыки, которыми обладают. И здесь комплексная работа по упрощению профессионально-квалификационных требований по приему на работу. Возможность с таким усеченным форматом получения образования уже выйти на рынок труда и подрабатывать, сокращение сроков подготовки и обучения, минимальная гарантия по оплате труда, безусловно. Ну и сама привлекательность рабочих мест для ребят. И только в текущем году 125 тысяч ребят были трудоустроены – 65 тысяч еще в рамках студенческих отрядов и 60 тысяч с помощью службы занятости.

Анастасия Иванникова:

Рынок труда за 2025 год характеризуется такой высокой конкуренцией за грамотные, квалифицированные кадры. Вы, как министерство, какие инструменты для удержания, привлечения кадров, помимо зарплатных, могли бы предложить или рекомендовать нанимателям? Как нанимателю удержать ценного работника? Наталия Павлюченко:

Первое – это профессиональная компетенция, это непосредственно повышение квалификации, возможность обучения на протяжении своей трудовой деятельности. Второе – это формирование социального пакета, но параллельно с гибкими формами труда. Это и комбинированные формы, и гибкая занятость, дистанционная занятость. Ну и третья составляющая – это такой фидбэк определенный от нанимателя. Очень важно, когда действительно работник понимает свою ценность, место в организации, в компании, когда он видит, за что его поощряют.

Анастасия Иванникова:

Сейчас шла работа над прогнозом баланса трудовых ресурсов. Специалисты каких отраслей будут востребованы в ближайшие 2-3 года? Самые востребованные профессии в ближайшие годы Наталия Павлюченко:

Прогноз баланса трудовых ресурсов – это определенный ответ на вызовы наших нанимателей, в целом экономики. Если говорить по технологическим вызовам, то сегодня наладчики, электромеханики, станочники – это уже не про 100-процентное физическое выполнение своих работ. Это уже интеллектуальный труд, это управление интеллектуальными системами с использованием роботов, то есть определенные навыки. И что очень важно здесь, это повышение квалификации, развитие.

Второе – инфраструктурная составляющая. Это как раз таки строительные профессии: электромонтажники, сварщики. Вот такие составляющие, которые действительно очень важны. Почему? Потому что развивается индустрия, развивается инфраструктура. Крайне важно развитие инженерного образования, потому что запросы от нанимателей по кадрам инженерных специальностей. И четвертая составляющая – это IT-направление. Притом не только что касается анализа, программирования, кибербезопасности. Это IT-направление всех отраслей, которые сегодня идут через цифровизацию. Это и здравоохранение, Это и отдельные отрасли промышленности.