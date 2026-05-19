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Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

19 мая 2026 17:37
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19 мая – дата, которая навсегда останется в памяти страны. 5 лет назад трагедия в небе над Барановичами унесла жизни двух военных летчиков. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко до последнего уводили падающий самолет от жилых домов, сделав выбор, который стал примером настоящего мужества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подвиг – не просто страница истории, а живая память, которая объединяет и сегодня. Спустя 5 лет Беларусь вновь вспоминает своих героев, тех, кто ценой собственной жизни спас других.

О людях, о подвиге и о том, как его хранят, в материале Дианы Головач.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-2

19 мая на 116-й авиабазе в Лиде – тишина. Если нет особых распоряжений, плановые полеты отменяют. Не по приказу – по традиции. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко навечно зачислены в списки части. Пять лет назад в небе над Барановичами они увели падающий Як-130 на единственный свободный участок между постройками. Ценой собственных жизней. С тех пор прошло пять лет. Они Герои Беларуси. Но для тех, кто их знал, они навсегда остались просто Андреем и Никитой.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-4

Исход уже ясен.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-6

Это был шок.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-8

Он не мог поступить иначе.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-10

Я тебе клянусь, ты еще мной будешь гордиться.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-12

Я считаю, что белорусский народ правильно оценил их подвиг. 

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-14

Этот монумент на улице Розы Люксембург в Барановичах теперь на всех картах памяти. Сюда приезжают не только в годовщину. На этом небольшом клочке земли двое летчиков отдали свои жизни, чтобы спасти десятки чужих. И каждый, кто сюда приходит, понимает это без слов.

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко-16

Нина Перечкова, жительница Барановичей:
Сюда очень часто люди приходят все. И это такое место у нас, которое не могут забыть жители города. Осознание пришло позже, что произошло. 

Далее смотрите в видео. 

# Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик

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