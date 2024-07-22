Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе

Школьники еще отдыхают на летних каникулах, а для родителей уже начинается горячая пора подготовки к новому учебному сезону. В Беларуси начали принимать заявления для оказания единовременной материальной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее предоставят многодетным семьям, воспитывающим трех и более школьников. Выплаты в размере 30 % прожиточного минимума начнутся с августа. Предусмотрены и другие виды поддержки. Так, малообеспеченные семьи могут рассчитывать на адресную социальную помощь.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Адресная социальная помощь – целевое предоставление для оказания помощи в виде ежемесячного или единовременного социального пособия. Она предоставляется малообеспеченным семьям, многодетным, воспитывающим ребенка-инвалида, неполным. То есть любой категории семей, у которых среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости. Работающим родителям помощь оказывается по месту работы, как правило, в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателей.