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Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе

22 июля 2024 06:51
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Школьники еще отдыхают на летних каникулах, а для родителей уже начинается горячая пора подготовки к новому учебному сезону. В Беларуси начали принимать заявления для оказания единовременной материальной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе-1

Ее предоставят многодетным семьям, воспитывающим трех и более школьников. Выплаты в размере 30 % прожиточного минимума начнутся с августа. Предусмотрены и другие виды поддержки. Так, малообеспеченные семьи могут рассчитывать на адресную социальную помощь.

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе-4

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Адресная социальная помощь – целевое предоставление для оказания помощи в виде ежемесячного или единовременного социального пособия. Она предоставляется малообеспеченным семьям, многодетным, воспитывающим ребенка-инвалида, неполным. То есть любой категории семей, у которых среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости. Работающим родителям помощь оказывается по месту работы, как правило, в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателей.

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на материальную помощь к школе-7

Кроме материальной помощи, нуждающимся окажут и другую поддержку. Общественные организации готовят ряд тематических акций. Поучаствовать может каждый.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Светлана Белаш

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