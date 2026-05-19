10 белорусских борцов выступят на чемпионате Европы (U-15) в Болгарии

В Болгарии стартует первенство Европы по борьбе. На сей раз определять лучших будут спортсмены до 15 лет. В числе соискателей наград значатся и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно первыми на ковер выйдут представители греко-римского стиля. Затем настанет время соревноваться девушкам. Завершат турнир вольники. Практически в каждой весовой категории заявлены и наши соотечественники. К слову, выступать они будут с национальной символикой. А в случае завоевания золота прозвучит гимн страны. Совсем недавно сильнейших выявляли атлеты, чей возраст не превышает 17 лет. Белорусы сумели завоевать шесть медалей.