Лучших сотрудников системы социальной защиты чествовали в Минске

Индивидуальный подход и внимание к каждому человеку. В Минске чествовали сотрудников системы социальной защиты – тех, чья работа направлена на поддержку и защиту самых уязвимых категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественном мероприятии более 200 руководителей и лучших специалистов центрального аппарата и подчиненных организаций Минтруда. Почетными грамотами удостоены более 30 сотрудников. В адрес социальных работников теплые слова благодарности и музыкальное поздравление от творческих коллективов. В этой профессии нет случайных людей.

Денис Томашев, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси: В сфере я работаю более 12 лет, почти 13. Работа очень нравится, она очень значимая. Мне всегда нравится помогать людям. Такая ответственность, с которой мы утром просыпаемся, вечером ложимся спать и всегда думаем о том, чтобы помогать людям.

На начало 2026 года социальные услуги на дому получают 113 тысяч человек. За этой цифрой стоит огромный труд. В отрасли соцзащиты работают более 42 тысяч неравнодушных сотрудников. Порядка 15 тысяч специалистов ежедневно посещают квартиры и дома, чтобы помочь в быту, поддержать морально и обеспечить базовые потребности. Из них 11,5 тысячи социальных работников и более 4 тысяч сиделок. У этой профессии преимущественно женское лицо. 97 % социальных помощников представительницы прекрасного пола.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Конечно, этот труд непростой. И человек, который работает в системе социальной защиты, должен обладать особыми качествами. За каждым своим решением, за каждой своей работой, ежедневной работой он должен видеть и помнить человека. Потому что из этих слагаемых и составляется наше социально ориентированное государство. Там, где во главе угла человек.