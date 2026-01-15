Новую выплату при рождении ребёнка ввели для молодых мам в Минске

В Минске молодые мамы получат дополнительную социальную поддержку при рождении ребенка. Оснований для этого два: возраст женщины должен быть от 18 до 25 лет включительно, столичная регистрация обязательна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплата в размере двух бюджетов прожиточного минимума (речь о сумме больше тысячи рублей) предоставляется по заявительному принципу. Решением Минского городского Совета депутатов также расширен список тех, кто может пользоваться социальным такси. Бесплатно будут оказываться услуги инвалидам второй группы с хронической почечной недостаточностью для проведения процедуры гемодиализа.