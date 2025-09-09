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Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого

09 сентября 2025 18:04
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Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости 9 сентября пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов – всего 2,5 сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно в таком формате и таком представительстве откровенный и максимально предметный разговор о финансах – а здесь большое количество тем: от золотовалютных резервов и кредитования населения и предприятий до криптовалюты и использования искусственного интеллекта в банковской сфере.

Глава Комитета госконтроля традиционно не так позитивен в своих оценках. Некоторые проблемы, похоже, носят характер хронических.

Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого-2

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: 
Приведу один пример. Многодетная семья получила кредит на строительство жилья и сэкономила. Эти средства разрешили направить на другие цели. Банк заставил получить их справку, сколько у них денег на счете в их же банке. Стоимость справки 25 рублей. Естественно, люди возмутились. В некоторых случаях доходы от комиссий выше, чем доходы от процентов. И эта сфера в настоящее время неконтролируема с точки зрения роста этих комиссий. Мы поднимали этот вопрос, в том числе и по установлению конкретной стоимости на те или иные услуги. Сейчас это в работе. Я думаю, что мы примем самые серьезные меры для того, чтобы и эту сферу привести в порядок.

Что касается заработной платы, выплаты бонусов и такого рода вопросов, матпомощи – да, ситуация двойственная. Все возможные дополнительные выплаты в настоящий момент мы урегулировали, и руководители сейчас получают только по старым договорам, которые уже заканчиваются. В дальнейшем этого не будет. Но остается вопрос по соотношению заработной платы руководителей и рядовых работников банка.

А это уже вопрос справедливости. Раз за разом Президент к нему возвращается на частных примерах и в масштабах государства, призывая думать не только о собственном благополучии, но и о последствиях. Это не патетика. Это опыт и жизнь. Вернее, путь остаться живым белорусскому государству, а не только отдельно взятому гражданину.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Кто-то где-то перехватит лишнюю тысячу-две. Но надо думать, во что это выльется. Благодаря нашему народу мы еще имеем стабильность, но справедливость – прежде всего. Не надо, уважаемые друзья, исходить из личных каких-то интересов. Не надо. Многие из нас в обществе думают: мне хорошо, все остальное неважно. Какое бы у вас ни было воспитание, образование и, самое главное, сознание и ориентация, я имею в виду в голове, страна у вас одна. Вы никому нигде не нужны. Беглые уже показали. Поэтому давайте в собственной стране двигаться вперед. 

Хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста, вот они. Мы создадим хорошую вместе с вами нормативно-правовую базу для этого. Действуйте. Не надо куда-то бегать. Никому вы там нигде не нужны. Там своих хватает. Легче не будет. Мир вступил в бешеную конкуренцию. Сказки, которые рассказывали вам, а вы нам, банкиры: конкуренция, рыночная экономика. Фигня все! Я убедился в этом 1 200 раз. Никакая не конкуренция. Никакой справедливости здесь нет. Только американцам нужна эта конкуренция, потому что они имеют конкурентное преимущество. Поэтому надо смотреть свое. Будет лучше хорошо. Не допустить, чтобы было хуже.

Кто хотел бы высказаться по теме? Я думаю, вы меня услышали. Не атакуйте Романа Александровича, что он там где-то не так требует. У него нет другого выхода. С него требуют, поэтому и он соответствующие претензии и требования предъявляет к вам. Терпите. Придет время – все поймете, к чему это, может быть. А многие, я уверен, из здесь присутствующих уже поняли. Надо время, чтобы вы осознали. Я не все могу вам пока сказать. Всему свое время. 

Я думаю, вы меня поняли. Поймите и председателя, которого я к вам направил, и его заместителя. Если будет чрезмерно, вы говорите. Ваш я Президент, не ваш, но волею народа ваш Президент. Я вынужден буду вас защищать, ваши интересы и реагировать на это. Я буду на стороне справедливости. 

Подытоживая, развиваться мы будем по намеченному, в том числе присутствующими в зале, пути. Глава государства в целом поддержал концепцию на пять лет. Глобально видит усиление роли Нацбанка как драйвера экономики. Ее рост, по сути, одна из немногих гарантий безопасности для небольшого государства на перекрестке дорог и чужих интересов.

Подробности смотрите в видео. 

# Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Государственная политика в сфере банковской деятельности # Алена Сырова

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