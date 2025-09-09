Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости 9 сентября пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов – всего 2,5 сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И именно в таком формате и таком представительстве откровенный и максимально предметный разговор о финансах – а здесь большое количество тем: от золотовалютных резервов и кредитования населения и предприятий до криптовалюты и использования искусственного интеллекта в банковской сфере.
Глава Комитета госконтроля традиционно не так позитивен в своих оценках. Некоторые проблемы, похоже, носят характер хронических.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Приведу один пример. Многодетная семья получила кредит на строительство жилья и сэкономила. Эти средства разрешили направить на другие цели. Банк заставил получить их справку, сколько у них денег на счете в их же банке. Стоимость справки – 25 рублей. Естественно, люди возмутились. В некоторых случаях доходы от комиссий выше, чем доходы от процентов. И эта сфера в настоящее время неконтролируема с точки зрения роста этих комиссий. Мы поднимали этот вопрос, в том числе и по установлению конкретной стоимости на те или иные услуги. Сейчас это в работе. Я думаю, что мы примем самые серьезные меры для того, чтобы и эту сферу привести в порядок.
Что касается заработной платы, выплаты бонусов и такого рода вопросов, матпомощи – да, ситуация двойственная. Все возможные дополнительные выплаты в настоящий момент мы урегулировали, и руководители сейчас получают только по старым договорам, которые уже заканчиваются. В дальнейшем этого не будет. Но остается вопрос по соотношению заработной платы руководителей и рядовых работников банка.
А это уже вопрос справедливости. Раз за разом Президент к нему возвращается на частных примерах и в масштабах государства, призывая думать не только о собственном благополучии, но и о последствиях. Это не патетика. Это опыт и жизнь. Вернее, путь остаться живым белорусскому государству, а не только отдельно взятому гражданину.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто-то где-то перехватит лишнюю тысячу-две. Но надо думать, во что это выльется. Благодаря нашему народу мы еще имеем стабильность, но справедливость – прежде всего. Не надо, уважаемые друзья, исходить из личных каких-то интересов. Не надо. Многие из нас в обществе думают: мне хорошо, все остальное неважно. Какое бы у вас ни было воспитание, образование и, самое главное, сознание и ориентация, я имею в виду в голове, страна у вас одна. Вы никому нигде не нужны. Беглые уже показали. Поэтому давайте в собственной стране двигаться вперед.
Хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста, вот они. Мы создадим хорошую вместе с вами нормативно-правовую базу для этого. Действуйте. Не надо куда-то бегать. Никому вы там нигде не нужны. Там своих хватает. Легче не будет. Мир вступил в бешеную конкуренцию. Сказки, которые рассказывали вам, а вы нам, банкиры: конкуренция, рыночная экономика. Фигня все! Я убедился в этом 1 200 раз. Никакая не конкуренция. Никакой справедливости здесь нет. Только американцам нужна эта конкуренция, потому что они имеют конкурентное преимущество. Поэтому надо смотреть свое. Будет лучше – хорошо. Не допустить, чтобы было хуже.
Кто хотел бы высказаться по теме? Я думаю, вы меня услышали. Не атакуйте Романа Александровича, что он там где-то не так требует. У него нет другого выхода. С него требуют, поэтому и он соответствующие претензии и требования предъявляет к вам. Терпите. Придет время – все поймете, к чему это, может быть. А многие, я уверен, из здесь присутствующих уже поняли. Надо время, чтобы вы осознали. Я не все могу вам пока сказать. Всему свое время.
Я думаю, вы меня поняли. Поймите и председателя, которого я к вам направил, и его заместителя. Если будет чрезмерно, вы говорите. Ваш я Президент, не ваш, но волею народа ваш Президент. Я вынужден буду вас защищать, ваши интересы и реагировать на это. Я буду на стороне справедливости.
Подытоживая, развиваться мы будем по намеченному, в том числе присутствующими в зале, пути. Глава государства в целом поддержал концепцию на пять лет. Глобально видит усиление роли Нацбанка как драйвера экономики. Ее рост, по сути, одна из немногих гарантий безопасности для небольшого государства на перекрестке дорог и чужих интересов.
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