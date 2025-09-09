Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости 9 сентября пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов – всего 2,5 сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И именно в таком формате и таком представительстве откровенный и максимально предметный разговор о финансах – а здесь большое количество тем: от золотовалютных резервов и кредитования населения и предприятий до криптовалюты и использования искусственного интеллекта в банковской сфере. Глава Комитета госконтроля традиционно не так позитивен в своих оценках. Некоторые проблемы, похоже, носят характер хронических.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Приведу один пример. Многодетная семья получила кредит на строительство жилья и сэкономила. Эти средства разрешили направить на другие цели. Банк заставил получить их справку, сколько у них денег на счете в их же банке. Стоимость справки – 25 рублей. Естественно, люди возмутились. В некоторых случаях доходы от комиссий выше, чем доходы от процентов. И эта сфера в настоящее время неконтролируема с точки зрения роста этих комиссий. Мы поднимали этот вопрос, в том числе и по установлению конкретной стоимости на те или иные услуги. Сейчас это в работе. Я думаю, что мы примем самые серьезные меры для того, чтобы и эту сферу привести в порядок. Что касается заработной платы, выплаты бонусов и такого рода вопросов, матпомощи – да, ситуация двойственная. Все возможные дополнительные выплаты в настоящий момент мы урегулировали, и руководители сейчас получают только по старым договорам, которые уже заканчиваются. В дальнейшем этого не будет. Но остается вопрос по соотношению заработной платы руководителей и рядовых работников банка. А это уже вопрос справедливости. Раз за разом Президент к нему возвращается на частных примерах и в масштабах государства, призывая думать не только о собственном благополучии, но и о последствиях. Это не патетика. Это опыт и жизнь. Вернее, путь остаться живым белорусскому государству, а не только отдельно взятому гражданину. Читайте также: Президент обсудил создание криптобанка в Беларуси Лукашенко о техническом сбое 9 июля: осадок у людей остался, такое не должно повторяться! Лукашенко заявил о высоком доверии населения к рублю