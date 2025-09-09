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Лукашенко о техническом сбое 9 июля: осадок у людей остался, такое не должно повторяться!

09 сентября 2025 17:33
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Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости 9 сентября пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов – всего 2 с половиной сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о техническом сбое 9 июля: осадок у людей остался, такое не должно повторяться!-2

Доверие людей легко потерять. Достаточно лишить клиента главного – уверенности в том, что с его деньгами будет все в порядке, они никуда не исчезнут. Иначе смысл хранить свои сбережения не под подушкой? Глава государства деликатно, но конкретно о недавних событиях, из которых, хочется верить, все сделали выводы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Хочу напомнить о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года. Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался. Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать. 

Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система – все должны грамотно и четко выполнять свои функции. Ваша задача – обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка. 

# Александр Лукашенко # Алена Сырова # Экономика # Государственная политика в сфере банковской деятельности

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