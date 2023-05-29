Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости

Рабочая неделя Александра Лукашенко начинается с глобальных вопросов финансовой сферы и взаимодействия в банковском секторе Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 мая во Дворце Независимости пройдет встреча нашего Президента с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Как известно, в эти дни в Беларуси запланировано проведение заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России и Консультационного совета по валютной политике национальных банков государств – членов ЕАЭС.