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Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости

29 мая 2023 08:00
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Рабочая неделя Александра Лукашенко начинается с глобальных вопросов финансовой сферы и взаимодействия в банковском секторе Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости-1

29 мая во Дворце Независимости пройдет встреча нашего Президента с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Как известно, в эти дни в Беларуси запланировано проведение заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России и Консультационного совета по валютной политике национальных банков государств – членов ЕАЭС.  

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # общество # Александр Лукашенко # Эльвира Набиуллина # Фотофакт

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