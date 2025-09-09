Справедливость, а не стремление к наживе! Лукашенко обозначил приоритеты для банков Беларуси

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке, поддержание ценовой стабильности, а также финансовая поддержка банками экономики – это малая часть вопросов на большом совещании во Дворце Независимости. К Президенту были приглашены команда Нацбанка, правительство, руководство банковской системы страны. Всего – порядка 250 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, месяц назад, принимая доклад главы Нацбанка Романа Головченко, Президент анонсировал нынешнее совещание. Сегодня Александр Лукашенко обозначил: необходимо сверить часы и определить задачи. Не только для Национального банка, но для всей банковско-финансовой системы в целом. Сегодня она, как подчеркнул глава государства, проходит трудный период. Лукашенко: экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы.

При назначении Романа Головченко на должность руководителя Нацбанка Президент ставил ряд задач: усиление банковской системы в поддержке экономики, внедрение цифровых технологий и укрепление информационной безопасности. Вкупе ситуация не вызывает опасений, однако недоработки присутствуют. Глава государства обратил внимание на жалобы, которые поступают от людей, начиная от навязывания клиентам страховых услуг и непринятия старых долларов до более серьезных проблем. Например, в регулировании услуг лизинга, с трансграничными платежами. Так, предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов.