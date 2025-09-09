Справедливость, а не стремление к наживе! Лукашенко обозначил приоритеты для банков Беларуси
Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке, поддержание ценовой стабильности, а также финансовая поддержка банками экономики – это малая часть вопросов на большом совещании во Дворце Независимости. К Президенту были приглашены команда Нацбанка, правительство, руководство банковской системы страны. Всего – порядка 250 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, месяц назад, принимая доклад главы Нацбанка Романа Головченко, Президент анонсировал нынешнее совещание. Сегодня Александр Лукашенко обозначил: необходимо сверить часы и определить задачи. Не только для Национального банка, но для всей банковско-финансовой системы в целом. Сегодня она, как подчеркнул глава государства, проходит трудный период.
Лукашенко: экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы.
При назначении Романа Головченко на должность руководителя Нацбанка Президент ставил ряд задач: усиление банковской системы в поддержке экономики, внедрение цифровых технологий и укрепление информационной безопасности. Вкупе ситуация не вызывает опасений, однако недоработки присутствуют.
Глава государства обратил внимание на жалобы, которые поступают от людей, начиная от навязывания клиентам страховых услуг и непринятия старых долларов до более серьезных проблем. Например, в регулировании услуг лизинга, с трансграничными платежами. Так, предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителей. Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы. Не забывайте, у нас в стране около 2,5 миллиона пенсионеров. Около 2 миллионов людей живут в сельской местности.
Не решен вопрос с защитой интересов простого человека при выдаче займов физическим лицам под залог жилья. Известны случаи, когда люди фактически оказывались на улице, взяв такой заем. Также во время проверок вскрываются факты внутреннего и внешнего мошенничества в банковской системе. В отношении собственников банков возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов.
Хочу вас предупредить – подобное недопустимо, мягко говоря. Банки и банковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны, невзирая на задание по кредитованию и привлечению новых клиентов.