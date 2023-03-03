«Уважаемый Александр Григорьевич, помогите!» Как усовершенствовать закон, чтобы брокеры не обманывали людей?

Новости Беларуси. В интернете можно найти десятки предложений от различных финансовых компаний, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если копнуть глубже, далеко не всегда клиенты брокеров оставляют после общения с ними лестные отзывы. Кто-то выполняет свою работу на совесть, а кто-то – спустя рукава. Вроде все по закону, но эту же информацию можно с легкостью найти в интернете. Пришло время наводить порядок среди таких финансовых коучей. Варианты есть.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Как возможные варианты я бы предложил следующее. Первое – это какие-то поправки в Законе «О рынке ценных бумаг», иные нормативно-правовые акты. Вторая мера может касаться так называемых саморегулируемых организаций. Можно создать объединение, ассоциацию, некоммерческую организацию таких финансовых посредников, которая бы их объединила. Эта некоммерческая организация, будучи аккредитованной, например, в Нацбанке, знала бы все правила, условия, нормативы работы на финансовом рынке. Она бы следила за тем, чтобы соблюдался некоторый баланс интересов между кредитными организациями и заемщиками. Кипа писем на столе у Владимира из Витебска – это переписка с различными инстанциями. Нацбанк, МАРТ, Комитет госконтроля и даже Администрация Президента. Договор с «Прокредитом» составлен настолько юридически тонко, что обычному человеку там и не разобраться, а таких пострадавших от деятельности конторы насчитывается немало. Есть даже чат, где потерпевшие сообща ищут выход из ситуации.

Владимир Романенко, житель Витебска:

Тут без кого-то, без чьей-то руки, кто-то греет ее там, не обходится. Потому что так отписывавши и ничего не решается – мы встали в замкнутый круг. Уже почти полгода прошло, ничего не меняется. Ничего не создается – никакие правила, условия для таких людей. Мы как люди не то что пострадавшие, я думаю, если это вынести на общественность, тут людей столько всплывет в Беларуси… Потому что люди приходят в милицию, им говорят: не надо заявление писать, мы просто не можем ничего сделать.