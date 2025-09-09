Лукашенко: деньги должны не проедаться, а возвращаться в экономику!

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке, поддержание ценовой стабильности, а также финансовая поддержка банками экономики – это малая часть вопросов на большом совещании во Дворце Независимости. К Президенту были приглашены команда Нацбанка, правительство, руководство банковской системы страны. Всего – порядка 250 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент озвучил задачи, которые стоят перед отечественной банковско-финансовой системой. Первостепенная – поддержание ценовой стабильности, следовательно, необходимо переломить растущую инфляцию, хоть рост и некритичный. Вторая задача – обеспечение финансовой устойчивости. На 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной величины, приблизились к 12,5 миллиарда долларов США. Этому в значительной мере поспособствовал рост мировых цен на золото, подчеркнул Президент и предупредил: не расслабляться!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третья задача – финансовая поддержка банками экономики. В нашей стране спрос на кредитные ресурсы традиционно высокий. С начала текущей пятилетки ежегодный объем выдачи банками кредитов субъектам хозяйствования и населению увеличился вдвое. В то же время наблюдается снижение доли кредитов (займов) банков в инвестиции в основной капитал с 27 % в 2014 году до 12 % в 2024-м. Значительная доля этих средств направлена на кредитную поддержку реального сектора экономики. За семь месяцев этого года юридические лица получили от банков 103 миллиарда рублей кредитных средств.

Однако задача по финансированию экономики еще не решена. И важно не количество, а качество финансовых вложений. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Это руководство к действию абсолютно для всех. А банковская система должна этому активно содействовать, обеспечивая эффективное и рациональное распределение ресурсов в экономике.

Вот скажите мне, насколько внимательно банки смотрят на окупаемость проектов? Прибыль банковская система получает неплохую, но распоряжаться ею надо ответственно. Эти деньги не должны проедаться или уходить полностью годовыми бонусами топ-менеджерам, а должны возвращаться в экономику. Это Комитет госконтроля берет на серьезный контроль. Направляйте их на финансирование экономического развития, в первую очередь на проекты, создающие добавленную стоимость.