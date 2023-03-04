«Вынесено предписание об устранении нарушений». МАРТ выявил факт незаконной деятельности брокеров

Новости Беларуси. В интернете можно найти десятки предложений от различных финансовых компаний, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если копнуть глубже, далеко не всегда клиенты брокеров оставляют после общения с ними лестные отзывы. Кто-то выполняет свою работу на совесть, а кто-то – спустя рукава.
Заинтересовались деятельностью компании «Прокредит» не только клиенты. Министерством антимонопольного регулирования и торговли выявлен факт нарушения законодательства по защите прав потребителей.
Максим Прудников, заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В условиях договора содержались положения, которые, по сути, лишали права потребителя на прием оказанной услуги. По результатам выявленного нарушения министерством вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей, которое данной компанией исполнено. Сегодня в Республике Беларусь такие услуги оказывает много организаций, но обращения поступали в отношении только ООО «Прокредит».
«Если клиент деньги из банка не забрал, услуги не оплачивает». Поговорили с представителем брокерской фирмы – подробности здесь.
Стоит отметить, что практически все брокерские компании работают по единой схеме. В договоре с клиентом есть один из пунктов – согласие на обработку персональных данных. Такая деталь дает право финансовым консультантам узнать кредитную историю клиента. К слову, сотрудничество брокеров с банками необязательно. Сам факт получения кредита – это уже повод заполучить деньги у заемщика за оказанную услугу.
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