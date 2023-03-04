«Вынесено предписание об устранении нарушений». МАРТ выявил факт незаконной деятельности брокеров

Новости Беларуси. В интернете можно найти десятки предложений от различных финансовых компаний, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если копнуть глубже, далеко не всегда клиенты брокеров оставляют после общения с ними лестные отзывы. Кто-то выполняет свою работу на совесть, а кто-то – спустя рукава.

Заинтересовались деятельностью компании «Прокредит» не только клиенты. Министерством антимонопольного регулирования и торговли выявлен факт нарушения законодательства по защите прав потребителей.