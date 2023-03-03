Если клиент деньги из банка не забрал, услуги не оплачивает. Поговорили с представителем брокерской фирмы

Чтобы добиться правды, мы вместе со Светланой отправились в офис «Прокредита», в котором женщина оформляла договор, но нас там явно не ждали. Менеджер не нашла ответы на наши вопросы. В помощники вызвала юриста компании, но и он не смог разъяснить ситуацию. После долгих переговоров нам все же удалось получить официальный комментарий.

Новости Беларуси. В интернете можно найти десятки предложений от различных финансовых компаний, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если копнуть глубже, далеко не всегда клиенты брокеров оставляют после общения с ними лестные отзывы. Кто-то выполняет свою работу на совесть, а кто-то – спустя рукава.

Ольга Моисеенко, заместитель директора по продажам ООО «Прокредит»:

Сотрудник подобрал для нее три варианта, проговорил плюсы и минусы каждого из вариантов, и они вместе начали пробовать идти по этому этапу. Первый, второй варианты – они получили отказ. 40 минут шла консультация. Через 40 минут менеджер спрашивает клиента: все ли вас устраивает, все ли условия, вы готовы подписать с нами договор? Он еще раз напоминает о том, что есть комиссия, и предлагает ей хорошо подумать. У нас в записи четко слышно, что он говорит: может быть, нужно время, чтобы подумать? При этом клиентка четко говорит, что все хорошо, все понятно. Через два дня клиентка сообщает нам о том, что она не будет оформлять кредит в принципе. Поэтому она перестает выходить на связь. Потом она вообще блокирует нашего сотрудника.

Белорусы обратились к брокерам за помощью. В итоге взяли кредит сами, еще и остались должны посреднику – подробности здесь.

По итогу Светлана все же взяла кредит, и выбор ее пал именно на один из банков, рекомендуемый «Прокредитом». Таким образом, заключенный договор в их офисе по-прежнему в действии.

Ольга Моисеенко:

Наша комиссия оплачивается только в том случае, если клиент забирает деньги в рекомендованном банке. Если клиент пришел в банк, получил одобрение в банке, но деньги не забрал, услуги наши не оплачивает.